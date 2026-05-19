El PP de Linares saca músculo tras el respaldo electoral: «Hemos vuelto a ganar en la ciudad»

La presidenta del Partido Popular de Linares, Auxi del Olmo, ha mostrado su satisfacción tras los resultados electorales en las elecciones al Parlamento de Andalucía, destacando que: “estamos de enhorabuena, porque hemos vuelto a ganar las elecciones en Linares y en Andalucía”.
Del Olmo ha señalado que este respaldo mayoritario demuestra que: “los andaluces quieren que sigamos avanzando, transformando nuestra tierra y trabajando desde la cercanía, la responsabilidad y, sobre todo, con hechos. El presidente de la Junta de Andalucía, ha demostrado que hay otra forma de gobernar y que es posible impulsar una Andalucía que hoy crece como nunca antes”.
La dirigente popular ha recordado que en Linares: “conocemos bien el compromiso de Juanma Moreno con nuestra ciudad, que ya se está traduciendo en inversiones, proyectos y una apuesta clara por el presente y el futuro de Linares”.
La presidenta del PP local también ha expresado su agradecimiento a todos los linarenses que han vuelto a confiar en el Partido Popular. “El cariño, la confianza y el apoyo que recibimos nos emocionan y nos dan aún más fuerza para seguir trabajando cada día por Linares”.
Del Olmo ha destacado que el incremento en el número de votos: “representa una mayor confianza de los linareses y de los andaluces, y demuestra que cada vez somos más los que creemos en este proyecto de transformación, estabilidad y progreso para Andalucía”.
“Andalucía ha vuelto a apostar por la serenidad, la gestión y un rumbo claro. Estos resultados nos hacen más fuertes y nos animan a seguir trabajando con responsabilidad y compromiso por nuestra ciudad”.
Auxi del Olmo ha concluido reiterando su compromiso con Linares: “No hay mayor orgullo que trabajar por nuestra tierra y por todos los linarenses. Vamos a seguir dejándonos la piel para que Linares continúe avanzando por la senda del progreso y la estabilidad”.