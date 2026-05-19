El PP de Linares saca músculo tras el respaldo electoral: «Hemos vuelto a ganar en la ciudad»

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La presidenta del Partido Popular de Linares, Auxi del Olmo, ha mostrado su satisfacción tras los resultados electorales en las elecciones al Parlamento de Andalucía, destacando que: “estamos de enhorabuena, porque hemos vuelto a ganar las elecciones en Linares y en Andalucía”.

Del Olmo ha señalado que este respaldo mayoritario demuestra que: “los andaluces quieren que sigamos avanzando, transformando nuestra tierra y trabajando desde la cercanía, la responsabilidad y, sobre todo, con hechos. El presidente de la Junta de Andalucía, ha demostrado que hay otra forma de gobernar y que es posible impulsar una Andalucía que hoy crece como nunca antes”.

La dirigente popular ha recordado que en Linares: “conocemos bien el compromiso de Juanma Moreno con nuestra ciudad, que ya se está traduciendo en inversiones, proyectos y una apuesta clara por el presente y el futuro de Linares”.

La presidenta del PP local también ha expresado su agradecimiento a todos los linarenses que han vuelto a confiar en el Partido Popular. “El cariño, la confianza y el apoyo que recibimos nos emocionan y nos dan aún más fuerza para seguir trabajando cada día por Linares”.

Del Olmo ha destacado que el incremento en el número de votos: “representa una mayor confianza de los linareses y de los andaluces, y demuestra que cada vez somos más los que creemos en este proyecto de transformación, estabilidad y progreso para Andalucía”.

“Andalucía ha vuelto a apostar por la serenidad, la gestión y un rumbo claro. Estos resultados nos hacen más fuertes y nos animan a seguir trabajando con responsabilidad y compromiso por nuestra ciudad”.

Auxi del Olmo ha concluido reiterando su compromiso con Linares: “No hay mayor orgullo que trabajar por nuestra tierra y por todos los linarenses. Vamos a seguir dejándonos la piel para que Linares continúe avanzando por la senda del progreso y la estabilidad”.

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