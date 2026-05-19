De Jaén a Linares: Así funciona la plataforma de la UJA que traduce la energía solar en árboles plantados

La Universidad de Jaén (UJA) ha dado un paso definitivo en su política de transparencia y gestión ambiental con la puesta en marcha de su nuevo Portal de Sostenibilidad. Esta plataforma, accesible para toda la ciudadanía, permite conocer la producción fotovoltaica y los consumos de recursos de la institución en tiempo real, basándose en las últimas lecturas en tiempo real.
El vicerrector de Universidad Sostenible y Saludable, Juan de Dios Carazo, explica que lejos de ser un informe estático, la herramienta cuenta con un mapa interactivo de los campus de Jaén y Linares dedicado exclusivamente a monitorizar el consumo de energía eléctrica edificio por edificio. En este sentido, de forma complementaria y con enorme precisión, el portal desglosa el consumo de agua por edificio y/o punto de medida, detalla la producción fotovoltaica por cada grupo productor y ofrece los balances energéticos y de consumos de agua totalizados por campus. Además, el sistema traduce automáticamente estos datos técnicos a indicadores comprensibles para la sociedad, como las toneladas de CO2 evitadas o su equivalencia en árboles plantados para compensar la huella de carbono.
Juan de Dios Carazo afirma que este despliegue tecnológico es el resultado de una estrecha colaboración entre el talento interno y la transferencia de conocimiento generada en la propia universidad, puesto que el proyecto ha sido impulsado y coordinado por el Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones de la UJA, contando con el soporte técnico de la empresa Opera Solar Data Intelligence LTD. Esta firma, aunque tiene su sede social en el Reino Unido, es un claro exponente del éxito de la investigación «marca UJA», ya que fue fundada por personal investigador proveniente del Grupo de Investigación TEP988 (Laboratorio de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Aplicadas a la Energía Solar) de la propia universidad.
«Se trata de un proyecto que iniciamos hace tres años y que hoy ve la luz como la consolidación de una estrategia transversal de este Equipo de Gobierno por la sostenibilidad y la transparencia absoluta», explica el vicerrector de Universidad Sostenible y Saludable de la UJA. Para Carazo, el valor de esta iniciativa reside en la honestidad de los datos: «Dar a conocer las cifras reales energéticas y de consumo de agua de nuestras instalaciones no es solo un ejercicio de responsabilidad; es una aportación pedagógica y operativa que nos permite optimizar recursos y hacer partícipe a toda la comunidad universitaria del impacto de su día a día».
Con esta iniciativa, la Universidad de Jaén se sitúa en un selecto grupo de instituciones académicas españolas que han optado por el modelo de «paredes de cristal» en su gestión de recursos. Mientras que la mayoría de universidades mantienen sus sistemas de monitorización cerrados para uso exclusivamente interno, la UJA se suma al grupo reducido de referentes en transparencia, diferenciándose por la exactitud de sus mediciones y por una interfaz que permite visualizar de forma intuitiva el comportamiento energético de sus edificios.
De Jaén a Linares: Así funciona la plataforma de la UJA que traduce la energía solar en árboles plantados
La Universidad de Jaén (UJA) ha dado un paso definitivo en su política de transparencia y gestión ambiental con la puesta en marcha de su nuevo Portal de Sostenibilidad. Esta plataforma, accesible para toda la ciudadanía, permite conocer la producción fotovoltaica y los consumos de recursos de la institución en tiempo real, basándose en las últimas lecturas en tiempo real.