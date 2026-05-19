Carmen Linares recibirá la Medalla de Oro del Festival de Úbeda en una noche histórica para el flamenco

La cantaora Carmen Linares, referente del flamenco y, más concretamente, del flamenco con voz de mujer, recibirá la Medalla de Oro del Festival de Úbeda, máxima distinción del evento que se otorga anualmente a personas, formaciones y entidades por su aportación al mundo de la música, el arte y la cultura. Se le entregará el próximo sábado, 23 de mayo, aprovechando su presencia en la ciudad para participar en uno de los conciertos enmarcados en la programación de la trigesimoctava edición del ciclo musical, donde se destacará públicamente su excelencia artística y su brillante trayectoria.
En concreto, Carmen Linares formará parte de uno de los puntos álgidos de este año, al configurar distintos artistas de primer nivel con una propuesta muy original que se ha pensado desde Úbeda. Compartirá escenario con el bailaor de vanguardia Jesús Carmona, arropados ambos por la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia dirigida por Manuel Coves. Será a partir de las diez de la noche y, además, en la monumental plaza Vázquez de Molina, buque insignia de la declaración de Úbeda como ciudad Patrimonio de la Humanidad.
De esta forma, todos los elementos harán de éste un concierto extraordinario, que servirá para celebrar la efeméride especial que se conmemora este año: el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla. Así, el programa estará basado en dos de sus grandes obras, ‘El sombrero de tres picos’ y ‘El amor brujo’, pero en el centro habrá un guiño al cante jondo, que es la parte racial donde el compositor coge mayor inspiración para afrontar ese lenguaje tan singular que legó.
Trayectoria
Carmen Linares ha conquistado por méritos propios un lugar privilegiado en la cultura española contemporánea. Pertenece a la mejor generación del flamenco junto a Camarón, Paco de Lucía, Enrique Morente, Manolo Sanlúcar y José Mercé.
Nacida en Linares (Jaén) en 1951, su nombre está escrito con letras de oro en la historia de la cultura musical española de los últimos cincuenta años. Su primer álbum data de 1971 junto a Juan Habichuela. Ha grabado 15 discos y colaborado en una veintena de proyectos con artistas como Serrat, Miguel
Poveda, Pitingo o Silvia Pérez Cruz.
La cantaora ha interpretado a artistas españoles universales como Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández y Manuel de Falla en proyectos como ‘Poeta en Nueva York’, ‘Raíces y alas’, ‘Oasis abierto’ o ‘El Amor Brujo’ durante varias décadas, que la han llevado a escenarios como Carnegie Hall de Nueva York, Opera House de Sidney, Cité de la Music de París y Teatro Colón de Buenos Aires.
Destaca su disco más imprescindible ‘Antología de la mujer’ (Universal, 1996) acompañada de guitarristas como Tomatito, Vicente Amigo, Moraito y Pepe Habichuela. Este proyecto ha sido declarado uno de los mejores 10 álbumes de la historia del flamenco y uno de los mejores 50 discos españoles del último medio siglo.
El 28 de octubre de 2022 fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes, un reconocimiento que le ha convertido en una embajadora universal de la cultura española y una leyenda del flamenco.
El premio
Una vez que recoja la Medalla de Oro del Festival de Úbeda, el nombre de Carmen Linares se unirá al de otras grandes personalidades y entidades reconocidas en ediciones anteriores como Montserrat Caballé, Victoria de los Ángeles, Josep Carreras, Jehudi Menuhin, Antonio Fernández-Cid, Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de RTVE, Alfredo Kraus, Paloma O’Shea, Jordi Savall, Javier Perianes, La Fura dels Baus, la Reina Doña Sofía, Teresa Berganza, Miguel Ángel Gómez-Martínez, Ivo Pogorelich, Manuel Hernández Silva, Silvio Rodríguez, Joaquín Achúcarro, Albert Boadella, Vicente Amigo o Chucho Valdés.
Música y Patrimonio
En esta segunda semana del Festival de Úbeda comenzará también el exitoso ciclo Música y Patrimonio, una atractiva iniciativa que busca aprovechar espacios emblemáticos de la ciudad Patrimonio de la Humanidad y convertirlos en escenarios de excepción para que la experiencia trascienda lo musical. La propuesta cuenta con el respaldo decidido de la Fundación Caja Rural de Jaén, que ha volcado aquí su habitual patrocinio al evento. Y gracias a ello, tendrá además un componente solidario.
El cartel recoge una decena de citas musicales, de las cuales esta semana se desarrollarán dos. Por un lado, el jueves 21 de mayo a las ocho y media de la tarde, en el Oratorio de San Juan de la Cruz tendrá lugar el concierto ‘La noche sosegada’, una propuesta que aúna música y palabra en un formato íntimo y evocador, a cargo de María del Mar Poyatos. Colabora la Fundación Legado Miguel Hernández.
Y el viernes 22 de mayo, también a las ocho y media de la tarde, la iglesia de San Lorenzo acogerá la interpretación de ‘Las variaciones Goldberg’ de Johann Sebastian Bach, una obra emblemática en un entorno de gran valor histórico y acústico. Actuarán Luis Rubén Gallardo, violín, Jesús Ruiz Alex, viola, y Mikhail Milman, violonchelo. Colabora el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza.