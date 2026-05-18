Linares presenta el Talentia Joven Fest 2026: Casi una decena de espectáculos gratuitos hasta junio

El Área de Juventud del Ayuntamiento de Linares intensifica la programación del Festival de Artes Escénicas ‘Talentia Joven Fest’ 2026, una iniciativa que ofrecerá al público casi una decena de actividades culturales desde el 21 de mayo hasta el próximo 13 de junio. Entre ellas, el Concurso Virtuosos de la Música, el I Festival de Magia ‘Ciudad de Linares’, las galas flamenca, carnavalera y cofrade, los Premios Talento Joven o el Mina Rock, así como la representación de la obra ‘Las cosas extraordinarias’ de Jusepe Cruz.
“Con esta tercera edición del Talentia queremos fomentar y dar visibilidad al talento de los más jóvenes de nuestra ciudad en diferentes ámbitos del arte, la cultura y la música, y por supuesto ponerlo a disposición de los linarenses y visitantes, de forma gratuita, para que disfruten de todo lo bueno que tenemos en las diversas disciplinas”, ha señalado el concejal-delegado de Juventud, Martín de la Torre.
Así, el edil ha destacado “la apuesta tan importante que hace este equipo de Gobierno municipal para ofrecer una programación completa y de calidad que incorpora novedades y también recupera actividades que fueron míticas en nuestra ciudad, como por ejemplo el Festival Mina Rock”.
PROGRAMACIÓN TALENTIA JOVEN FEST 2026:
21 y 22 de mayo – III Concurso ‘Virtuosos de la Música’ (Casa Museo Andrés Segovia – 16:00 horas)
22 de mayo – I Festival de Magia ‘Ciudad de Linares’ (Teatro Cervantes – 12:00 horas para centros educativos y 20:30 horas para público general)
29 de mayo – Gala Flamenca (Auditorio Casa de la Juventud – 20:30 horas)
30 de mayo – Gala de Carnaval (Auditorio Casa de la Juventud – 20:30 horas)
05 de junio – ‘Las cosas extraordinarias’ (Auditorio Casa de la Juventud – 20:00 horas)
06 de junio – Mina Rock (Recinto ferial del Pisar)
12 de junio – Gala Juventud Premios Talento Joven (Auditorio del Pósito – 20:30 horas)
13 de junio – Gala Cofrade (Plaza del Ayuntamiento – 21:00 horas)