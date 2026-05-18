La Universidad de Jaén concede más de 30.000 euros en becas para blindar el acceso a la formación especializada

La Universidad de Jaén ha completado la resolución de su convocatoria de becas de Formación Permanente, un programa diseñado con un marcado carácter social para garantizar la igualdad de oportunidades y que las limitaciones económicas no impidan el acceso al aprendizaje especializado. En la resolución provisional, la UJA ha concedido un total de 30.515 euros a aquellos estudiantes y egresados que cumplieron con los requisitos de participación. Este apoyo de la UJA establece que las ayudas cubren el 50% del coste de la matrícula en las actividades formativas, aliviando el esfuerzo financiero para las familias con rentas más ajustadas.
El criterio fundamental de selección ha sido la justicia social. En este sentido, la adjudicación se realizó priorizando a los estudiantes con menor renta per cápita y a colectivos vulnerables, prestando especial atención a personas con cargas familiares, víctimas de violencia de género y personas con dependencia o discapacidad. Estas becas son específicas e independientes de otras ayudas oficiales y están destinadas a favorecer la Formación Complementaria a los estudios oficiales.
El vicerrector de Formación Permanente, Tecnologías Educativas e Innovación Docente, Francisco Roca, ha destacado la importancia de esta iniciativa social afirmando que «con estos fondos, cumplimos nuestra misión de eliminar barreras socioeconómicas para que la excelencia educativa sea, por encima de todo, una oportunidad con igualdad y equidad”. “Va en la esencia de la UJA el garantizar que el talento de nuestra tierra nunca se detenga por falta de recursos», ha destacado.
Las becas se han aplicado a los programas correspondientes al primer cuatrimestre del curso 2025-2026 y al segundo cuatrimestre del curso 2024-2025. Entre estos programas se incluyen másteres de formación permanente y microcredenciales en áreas con alta demanda laboral, como Fisioterapia, Fiscalidad, Inteligencia Estratégica, Inteligencia Artificial Generativa y Urbanismo.
La Universidad de Jaén concede más de 30.000 euros en becas para blindar el acceso a la formación especializada
La Universidad de Jaén ha completado la resolución de su convocatoria de becas de Formación Permanente, un programa diseñado con un marcado carácter social para garantizar la igualdad de oportunidades y que las limitaciones económicas no impidan el acceso al aprendizaje especializado. En la resolución provisional, la UJA ha concedido un total de 30.515 euros a aquellos estudiantes y egresados que cumplieron con los requisitos de participación. Este apoyo de la UJA establece que las ayudas cubren el 50% del coste de la matrícula en las actividades formativas, aliviando el esfuerzo financiero para las familias con rentas más ajustadas.