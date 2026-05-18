La Armenian National Philharmonic Orchestra inauguró la 38 edición junto al violinista Sergey Khachatryan

La Armenian National Philharmonic Orchestra y la English Chamber Orchestra fueron protagonistas del primer fin de semana del Festival Internacional de Música y Danza ‘Ciudad de Úbeda’, que desarrollará su edición número 38 hasta el sábado 20 de junio con una programación caracterizada nuevamente por la excelencia, en la línea del referente cultural en el que se ha convertido a lo largo de tanto tiempo, pero sin dejar de dar nuevos pasos de creatividad e innovación, buscando otros caminos que explorar y apostando por la difusión y la educación.
Respecto al concierto inaugural, resultó una noche sinfónica inolvidable cargada de emoción, fuerza y belleza sonora. Se materializó el viernes en el Teatro de SAFA, espacio al que se trasladó a última hora debido a las previsiones meteorológicas adversas. La prestigiosa Armenian National Philharmonic Orchestra, una de las grandes formaciones sinfónicas internacionales, llegó bajo la dirección del maestro Eduard Topchjan y con el virtuosismo de Sergey Khachatryan, uno de los jóvenes violinistas con mayor proyección en la actualidad, para ofrecer un programa extraordinario con obras de Khachaturian, Brahms y Shostakovich. Una cita imprescindible para los amantes de la música clásica, donde se unieron la pasión, la intensidad y la elegancia orquestal.
Y el sábado, el auditorio del Hospital de Santiago recibió a la majestuosa English Chamber Orchestra, símbolo de elegancia sonora y excelencia interpretativa. Se añadió al Festival de Úbeda con su inconfundible estilo: precisión, delicadeza y esa magia que solo poseen las grandes formaciones que han hecho historia en los escenarios de todo el mundo. Al piano brilló especialmente el talento de Domenico Codispoti, un artista que une virtuosismo y sensibilidad con una naturalidad asombrosa capaz de transformar cada obra en una experiencia emocionante y cercana. Y guiando este viaje musical, la batuta de Roberto Forés, cuya energía, elegancia y profundidad musical lograron una interpretación que dejó huella.
El numeroso público asistente pudo disfrutar de una orquesta legendaria que lleva décadas siendo de las mejores del mundo en el ámbito de la música de cámara. En este caso la English Chamber Orchestra estuvo reforzada para afrontar un programa dedicado a Beethoven, salvo la primera pieza, que fue la ‘Obertura op. 20’ de Juan Crisóstomo de Arriaga. Resultó un auténtico hito asociar el nombre de Úbeda a este coloso instrumental del Reino Unido.
Más orquestas
Arrancó así una edición que contempla cerca de treinta propuestas entre recitales y actividades paralelas. El epicentro del ciclo principal son las grandes orquestas, pues tras los vivido este primer fin de semana también estará la Orquesta Ciudad de Granada (28 de mayo) ante la batuta de Lucas Macías y con una solista de excepción, la violinista italiana Francesca Dego, afrontando un programa muy atractivo dedicado al nuevo mundo con obras de Dvorak y Barber.
Y como uno de los puntos álgidos de esta edición, al configurar distintos artistas de primer nivel con una propuesta muy original que se ha pensado desde Úbeda, compartirán escenario la cantaora Carmen Linares y el bailaor de vanguardia Jesús Carmona, arropados por la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia dirigida por Manuel Coves (23 de mayo). Este concierto extraordinario servirá para conmemorar la efeméride especial que se celebra este año, el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla. Así, el programa estará basado en dos de sus grandes obras, ‘El sombrero de tres picos’ y ‘El amor brujo’, pero en el centro habrá un guiño al cante jondo, que es la parte racial donde el compositor coge mayor inspiración para afrontar ese lenguaje tan singular que legó.
Grandes solistas
Por otro lado, el Festival de Úbeda contará con grandes solistas y fenómenos instrumentales de prestigio internacional, como el icónico violonchelista Truls Mork (13 de junio), el violinista Renaud Capuçon (12 de junio), que está en la cima mundial de la interpretación violinística, o la voz totalmente consolidada del tenor Piotr Béczála (6 de junio).
El piano sonará esta vez de las manos de Zhiquan Wang (29 de mayo), ganador del Premio Jaén de Piano 2025, y de Homero Francesch (20 junio). Y también actuará Galdós Ensemble con Iván Martín al piano y dirección (5 de junio) con los conciertos para piano de Chopin.
En el apartado de danza, además del gran guiño que habrá en el recital dedicado a Falla, llegará la gala ‘Estrellas de la danza’ con solistas del Ballet de la Ópera de París (30 de mayo), una de las formaciones más importantes a nivel internacional. Nueve solistas, con músicos en directo, repasando lo más simbólico de la danza universal.
Otros apartados
Junto a ello, habrá diez conciertos dentro del exitoso ciclo Música y Patrimonio, a través del cual el Festival visitará rincones especiales de Úbeda, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. Este apartado cuenta esta vez con el respaldo decidido de la Fundación Caja Rural de Jaén, y conllevará un precio de entrada simbólico que se destinará a conceptos benéficos de entidades o instituciones que lo necesitan.
Asimismo regresará La Academia que, de la mano de la UNED, supondrá un espacio para la formación, la divulgación, la expansión del conocimiento y la reflexión. En este contexto habrá clases magistrales para alumnos de los conservatorios superiores de Andalucía. Finalmente, la sección Úbeda Soundtrack Festival hará un guiño a la música de cine con diferentes actuaciones y se materializará la llamada Fiesta de la Música.
El Festival
El Festival de Úbeda tiene como instituciones rectoras al Ayuntamiento de Úbeda, la Diputación de Jaén y su marca ‘Jaén, paraíso interior’, la Junta de Andalucía a través de su Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Está organizado por la Asociación Cultural Amigos de la Música, cuenta con la colaboración de la UNED, Artmusic y la Joaquín Achúcarro Foundation, y recibe el apoyo de una treintena de patrocinadores y colaboradores, a los que hay que añadir otro amplio apartado de Amigos del Festival.