Del Desfile General al Circus Maximus: El concejal de Turismo aplaude el «gran ambiente» en las calles de Linares

El concejal-delegado de Turismo, Enrique Mendoza, ha destacado “la gran repercusión que las Fiestas Íbero Romanas de Cástulo han tenido este año para Linares”. El edil ha mostrado su satisfacción por “el éxito alcanzado en esta edición, ya que ha habido mucha más participación en las diferentes actividades, y también un aumento en el número de iniciativas de recreación histórica celebradas”. “También estamos muy contentos por las buenas sensaciones que nos transmiten los principales sectores económicos de la ciudad, como el comercio, la hostelería y los alojamientos, fundamentalmente”, ha agregado.
Así, Mendoza ha valorado “el gran ambiente vivido en las calles durante el fin de semana, con multitud de linarenses y visitantes presenciando el Desfile Infantil, el Desfile General de Tropas y Legiones o el circo, además de las diferentes representaciones teatrales, pasacalles o talleres infantiles, entre otras”. “Hemos tenido unas grandes Fiestas, que siguen creciendo año tras año y que han contado con la representación de eventos de recreación histórica de otras ciudades españolas. Hay que agradecer enormemente a todas y cada una de las personas que han participado en todos los grupos y facciones de las diferentes culturas, porque sin ellos todo esto no sería posible”, ha indicado.
“Desde el Área de Turismo en particular, y este equipo de Gobierno en general, seguiremos trabajando para mejorar nuestras Fiestas de Cástulo y con la premisa clara de que Linares tiene que seguir siendo un destino turístico como mucho que ofrecer y una ciudad de eventos donde no falten las actividades cada fin de semana, puesto que todo ello supone una dinamización económica muy importante”, ha apuntado Enrique Mendoza.