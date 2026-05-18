De Cástulo a las acuarelas: Las nuevas joyas culturales que ya puedes visitar en Linares

El delegado territorial de Cultura y Deporte, José Ayala, ha visitado en el Museo Arqueológico de Linares las dos exposiciones que la institución ha inaugurado con motivo del Día Internacional de los Museos. En concreto, ‘Linares entre historia y acuarelas’ y ‘Manufacturas: Hueso, Asta y Marfil”.
El Día Internacional de los Museos, que se celebra cada año el 18 de mayo, busca lograr una mayor integración de estas instituciones culturales en la sociedad. Como ha subrayado Ayala, “hablamos de lugares que no sólo son escenario cultural, sino que también cumplen una función vital de salvaguarda del patrimonio, ofreciendo también un espacio para el aprendizaje y el entendimiento”.
‘Linares entre historia y acuarelas’ recoge 18 imágenes del autor Jesús Rodríguez Jiménez. Los visitantes de esta muestra, que permanecerá expuesta hasta el 18 de junio, podrán contemplar la fachada de la Casa del Torreón, sede del Museo Arqueológico, o las termas mayores de la ciudad de Cástulo, entre otros lugares insignes de la ciudad de las minas.
Por otro lado, la micro exposición ‘Manufacturas: Hueso, Asta y Marfil’ presenta una selección de piezas de los fondos del propio museo que proceden de la ciudad íbero romana de Cástulo. Se trata de objetos relacionados con actividades muy diferentes como el adorno personal, la marquetería o los juegos de azar y estrategia.
Esta muestra, que puede visitarse hasta el próximo 30 de diciembre, da a conocer un conjunto de pequeñas figuras ‘ginecomorfas’ (formas esquematizadas de una mujer desnuda) que son objeto de discusión entre la comunidad científica sobre su valor simbólico o meramente instrumental