VÍDEO | Linares hace historia: 1.700 personas desfilan en el día grande de las Fiestas Ibero-Romanas de Cástulo

Linares volvió a revivir con un esplendor inigualable los años dorados de la antigüedad durante la jornada de este sábado. Las calles de la ciudad se transformaron en un hervidero de ambiente, música y colorido con la celebración del Desfile General de las entradas de las Tropas y Legiones, el acto central y más esperado de las XIII Fiestas Ibero-Romanas de Cástulo 2026. Esta imponente manifestación de recreación histórica logró congregar a miles de vecinos y visitantes a lo largo de todo su recorrido, consolidando a este evento como uno de los mayores reclamos turísticos y culturales del paraíso interior jiennense.
La magnitud del desfile quedó patente con la participación de unas 1.700 personas de todas las edades, quienes encarnaron con rigor y entusiasmo a las diferentes facciones que marcaron el devenir de la antigua Oretania. Desde los guerreros y sacerdotisas de la cultura íbera, pasando por el orgullo de las legiones romanas, hasta la vistosidad de las tropas cartaginesas, la diversidad de vestimentas y la cuidada caracterización envolvieron a Linares en una atmósfera mágica. El compás de los tambores y las marchas de la época marcaron el paso de una comitiva que devolvió la solemnidad histórica al corazón urbano de la localidad.
Más allá del multitudinario desfile, el sábado ofreció otra de las grandes citas de esta decimotercera edición: el Gran Circus Maximus, celebrado en la Plaza de Toros de Santa Margarita. La arena del coso linarense se convirtió en el escenario de emocionantes carreras de cuadrigas, luchas de gladiadores y espectáculos de fuego que hicieron vibrar a un público entregado. Con estas propuestas, que unieron de forma perfecta el entretenimiento con la divulgación histórica, Linares firmó una jornada memorable que ratifica el orgullo de la ciudad por su milenario legado arqueológico.