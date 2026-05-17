El PP gana con amplitud en Linares pese al avance del PSOE-A y VOX

El Partido Popular ha vuelto a ser la fuerza más votada en Linares en las elecciones autonómicas andaluzas celebradas este domingo 17 de mayo de 2026. Los populares revalidan así su victoria en la ciudad, consolidando nuevamente su liderazgo político pese a perder ligeramente porcentaje respecto a los comicios de junio de 2022.
Con el 100% del escrutinio completado, el PP ha obtenido 12.401 votos, lo que supone un 43,60% del total. Aunque desciende 2,85 puntos porcentuales respecto a las anteriores elecciones autonómicas, la formación popular mantiene una ventaja amplia sobre el resto de partidos y vuelve a imponerse en las urnas de Linares.
La segunda posición ha sido para el PSOE-A, que mejora notablemente sus resultados y alcanza los 7.091 votos, equivalentes al 24,93% del total. Los socialistas suben 3,16 puntos respecto a 2022 y consolidan una recuperación electoral en la ciudad.
VOX también experimenta un crecimiento significativo y se sitúa como tercera fuerza política con 4.243 votos y un 14,91% de apoyo, aumentando 2,06 puntos en comparación con los anteriores comicios autonómicos.
Por Andalucía baja respecto a 2022 y obtiene 1.752 votos, quedándose en el 6,16% y perdiendo 2,10 puntos porcentuales. Por su parte, Adelante Andalucía logra irrumpir en el escenario electoral linarense con 1.719 votos y un 6,04% de respaldo.
En las posiciones más minoritarias aparecen SALF, con 474 votos y un 1,66%; Jaén Merece Más, que cae hasta los 166 votos y un 0,58%, perdiendo más de dos puntos respecto a 2022; y PACMA, que suma 128 votos y un 0,45%.
Los resultados reflejan un nuevo triunfo del Partido Popular en Linares, que vuelve a situarse como la opción preferida por la mayoría de votantes en unas elecciones autonómicas marcadas por la consolidación del bloque de derechas y la recuperación parcial del PSOE-A en la ciudad.