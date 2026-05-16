De la teoría a la acción: La UJA galardona los mejores TFG y TFM enfocados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La Universidad de Jaén (UJA) ha celebrado esta mañana el acto de entrega de los Premios a los mejores Trabajos Fin de Grado (TFG) y Trabajos Fin de Máster (TFM) vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta convocatoria, correspondiente a los proyectos defendidos durante el curso académico 2024-2025, consolida el compromiso de la institución jiennense con la Agenda 2030 y la formación de profesionales con una alta conciencia social y medioambiental.
Esta convocatoria, impulsada por el Vicerrectorado de Universidad Sostenible y Saludable y el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social de la UJA, tiene como objetivo principal reconocer la excelencia académica del estudiantado que orienta su capacidad investigadora y de innovación hacia la resolución de los grandes retos globales.
Durante el acto de entrega de estos premios se ha destacado la altísima calidad y la diversidad de las propuestas presentadas. En concreto, en esta edición se han evaluado 30 candidaturas provenientes de todas las Facultades y Escuelas de la UJA, lo que demuestra que la sostenibilidad es un eje transversal en la oferta académica de la Universidad. Los trabajos galardonados han abordado temáticas críticas y aportado soluciones tangibles en las cinco áreas clave en las que se estructuran los ODS: Personas, Planeta, Prosperidad y Paz y Alianzas.
La entrega de diplomas y galardones ha estado presidida por el vicerrector de Universidad Sostenible y Saludable, Juan de Dios Carazo, y por la vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social, Pilar Fernández, quienes han felicitado a los premiados y premiadas y a sus tutores académicos. Durante su intervención, ambos han subrayado que la universidad pública tiene la obligación moral de ser un motor de cambio. En este sentido, estos premios demuestran que el estudiantado no solo adquiere competencias técnicas de primer nivel, sino que está preparado y motivado para liderar la transición hacia una sociedad más justa, equitativa y respetuosa con los límites del planeta.
Con iniciativas como esta, recogidas en su Plan Estratégico, la Universidad de Jaén reafirma su papel como institución tractora en la provincia, alineando la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento con las metas globales de desarrollo sostenible.
De la teoría a la acción: La UJA galardona los mejores TFG y TFM enfocados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
La Universidad de Jaén (UJA) ha celebrado esta mañana el acto de entrega de los Premios a los mejores Trabajos Fin de Grado (TFG) y Trabajos Fin de Máster (TFM) vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta convocatoria, correspondiente a los proyectos defendidos durante el curso académico 2024-2025, consolida el compromiso de la institución jiennense con la Agenda 2030 y la formación de profesionales con una alta conciencia social y medioambiental.