VÍDEO | Linares se rinde ante el entusiasmo de sus pequeños guerreros: Éxito rotundo del desfile infantil de Cástulo

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El centro de Linares ha sido escenario este viernes de un  multitudinario desfile infantil, enmarcado en las Fiestas Ibero Romanas de Cástulo. Más de 1.000 escolares, procedentes de los centros educativos de la ciudad y municipios cercanos, han participado en una jornada llena de música, color, historia y entusiasmo.

Niños y niñas, acompañados por docentes, familiares, asociaciones de madres y padres y el Centro Ocupacional El Piélago, desfilaron por las calles representando con esmero y creatividad a las tres grandes culturas protagonistas de estas fiestas: íbera, romana y cartaginesa.

El recorrido finalizó en el recinto ferial, donde se desarrollaron diversas actividades lúdicas y talleres, en una jornada que unió tradición, aprendizaje y convivencia.

Una vez más, Linares ha demostrado su capacidad para implicar a toda la comunidad educativa y social en la difusión del legado histórico de Cástulo, consolidando este desfile como uno de los momentos más esperados y vibrantes de las fiestas.

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