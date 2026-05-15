Úbeda se convierte en capital del talento joven con la III Feria de Innovación y Emprendimiento de la FP

El concejal de Patrimonio Mundial, Universidad e Innovación del Ayuntamiento de Úbeda, José Miguel Gámez Salas, ha presentado esta mañana la III Feria de Innovación y Emprendimiento Empresarial de la Formación Profesional Superior de Úbeda, que se celebrará el próximo 26 de mayo en el Auditorio del Hospital de Santiago.
En el acto han participado también el diputado provincial Luis Carmona, la directora del Secretariado de Empleabilidad, Emprendimiento y Programa Alumni de la Universidad de Jaén, María Rosa Vallecillo, el representante de Alciser, Jesús Casas, el director gerente de SAFA Úbeda, Francisco López, y el director del IES Los Cerros, Antonio Jesús Ortiz.
Durante su intervención, José Miguel Gámez ha destacado que esta tercera edición confirma que la feria “es ya un proyecto asentado en la ciudad” y ha subrayado que se trata de “una de las iniciativas más destacadas de todas las actividades que en el ámbito educativo se vienen desarrollando en Úbeda en los últimos años”.
El edil ha explicado que el principal objetivo de esta feria es “fomentar el espíritu emprendedor entre el alumnado de Formación Profesional Superior, contribuir a su proceso de enseñanza-aprendizaje y proyectar la oferta de FP de Úbeda no solo a nivel local, sino también provincial”. En este sentido, ha puesto en valor “la enorme relevancia que la Formación Profesional tiene tanto en el ámbito educativo como socioeconómico para la ciudad”.
Asimismo, Gámez Salas ha agradecido la implicación de los centros educativos participantes, SAFA e IES Los Cerros, “por el gran esfuerzo que realizan edición tras edición para dignificar este proyecto”, reconociendo la intensa labor que desarrolla tanto el profesorado como el alumnado en la elaboración y defensa de los proyectos empresariales.
RESPALDO INSTITUCIONAL Y COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
El concejal también ha agradecido el apoyo constante de la Diputación Provincial de Jaén, de la Universidad de Jaén, de la Fundación Estrategias, de la empresa Innovasur y de Alciser, entidades que forman parte activa de esta iniciativa y que colaborarán también en el tribunal evaluador de los proyectos presentados.
Por su parte, el diputado provincial Luis Carmona ha resaltado que esta feria representa “un claro ejemplo de cómo la unión entre instituciones públicas y privadas genera resultados muy positivos”. Carmona ha felicitado al Ayuntamiento de Úbeda “por impulsar iniciativas educativas pese a no tener competencias directas en materia de educación”, y ha incidido en la importancia de “transferir el conocimiento y generar oportunidades, empleo y desarrollo económico a través de la innovación y el emprendimiento”.
El diputado provincial ha invitado a la ciudadanía a asistir el próximo 26 de mayo al Hospital de Santiago “para conocer de primera mano todas las iniciativas y proyectos innovadores que presentará la comunidad educativa de Úbeda”.
EMPRENDIMIENTO COMO MOTOR DEL TERRITORIO
La directora del Secretariado de Empleabilidad, Emprendimiento y Programa Alumni de la Universidad de Jaén, María Rosa Vallecillo, ha señalado que para la institución universitaria “es un honor colaborar con una iniciativa que fomenta la cultura emprendedora y la capacidad innovadora entre los jóvenes”.
Vallecillo ha defendido el papel de la universidad “como motor del territorio”, destacando que este tipo de proyectos ayudan a que el alumnado, tanto universitario como de Formación Profesional, “desarrolle competencias emprendedoras que les abrirán las puertas del mercado laboral y contribuirán a fijar población y generar oportunidades en nuestros municipios”.
REIVINDICACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
Desde Alciser, Jesús Casas ha puesto el acento en la necesidad de reforzar la cultura emprendedora entre los jóvenes. “La formación académica que se imparte en la provincia de Jaén es excepcional, pero debemos seguir potenciando el emprendimiento para que el alumnado tenga esa capacidad de innovar, crear y dinamizar la economía”, ha afirmado.
Además, Casas ha destacado que esta feria es “un magnífico ejemplo de colaboración público-privada”, al reunir en una misma iniciativa a administraciones, universidad, centros educativos y tejido empresarial.
GRAN PROYECCIÓN DE ALUMNADO
En representación de los centros participantes se ha agradecido al Ayuntamiento de Úbeda el impulso de una iniciativa “que pone en valor el enorme trabajo que realiza el alumnado y el profesorado de Formación Profesional”, ha destacado Francisco López.
Asimismo, se ha señalado que este tipo de actividades permiten desarrollar competencias emprendedoras y mejorar la proyección de los proyectos realizados en los centros educativos. “Es fundamental que todo ese trabajo salga del aula, se visibilice y permita al alumnado enfrentarse a escenarios reales de defensa y presentación de ideas innovadoras”, ha indicado el director del IES Los Cerros.
La III Feria de Innovación y Emprendimiento Empresarial de la Formación Profesional Superior de Úbeda se celebrará el próximo martes, 26 de mayo, en el Auditorio del Hospital de Santiago, consolidándose como un espacio de encuentro entre educación, innovación, empresa e instituciones.