Óscar Puente en Linares: «Que no os engañe la sonrisa de plástico de Moreno Bonilla»

El ministro de Transportes, Óscar Puente, consideró ayer que la labor de Moreno Bonilla al frente de la Junta de Andalucía se caracteriza por su “poca gestión, mucha propaganda y control de medios y mensajes”. De hecho, apuntó que el presidente de la Junta “no es muy diferente de Díaz Ayuso”. “Si analizamos las políticas, en el fondo, Moreno Bonilla y Díaz Ayuso son dos caras de la misma moneda, no hay grandes diferencias. Que no os engañe su sonrisa de plástico: es mejor cantante que presidente y como presidente deja bastante que desear”, apostilló.
En un acto público en Linares, advirtió que si Moreno Bonilla revalida el Gobierno de Andalucía “lo interpretará como un cheque en blanco y lo que ha hecho con la sanidad pública es poco para lo que va a hacer”. “El domingo está en juego si avanzamos hacia un modelo de privatización o si desandamos ese camino y le devolvemos a la sanidad su carácter eminentemente público”, subrayó. Puente dijo que si el PP puede continuar destrozando la sanidad “luego vendrán los problemas, como el del cribado del cáncer de mama, que no es más que la consecuencia de la búsqueda del negocio a ultranza”. “Hay que ir a votar y si hay un partido que siempre ha defendido lo público, es el PSOE. Vamos a dar una lección democrática a quienes creen que el pescado está vendido”, remachó.
El responsable socialista criticó a quienes “quieren hacerse muy ricos con necesidades y derechos básicos” y alertó de que “quieren llevarnos al modelo norteamericano, al modelo de que cada uno se apañe como pueda”. “Lo están haciendo poco a poco. Así que, que nadie os haga creer que la sanidad está mejor en manos privadas y que hacer negocio con la salud es gestionar mejor”, señaló.
Puente aprovechó para poner en valor que “nunca se ha invertido en infraestructuras como lo ha hecho este Gobierno”, máxime después del “agujero negro” de 7 años del Gobierno de Rajoy, que “hay que levantar con mucho esfuerzo y tiempo”. Destacó que Andalucía es “la segunda comunidad” con más inversión en esta materia de España, mientras que preguntó “cómo están las carreteras de titularidad autonómica” poniendo como ejemplo la que sirve de entrada por la Sierra de Andújar desde Castilla La Mancha. “Esa carretera en Castilla La Mancha está impoluta. Cuando pasa a Andalucía, a la Sierra de Andújar, está hecha un desastre”, afeó a Moreno Bonilla.
El secretario general del PSOE de Linares, Javier Perales, recordó que “podríamos estar un mes enumerando los incumplimientos” de la Junta con la ciudad y rechazó la idea de estabilidad que pregona el PP. “Nosotros no queremos esa estabilidad para Linares. Para el PP, estabilidad en Linares es que el ramal ferroviario siga sin echarle ni un solo euro, que el Puerto Seco esté estable, sin avanzar; que nuestros colegios no puedan competir con los concertados y privados que están acaparando todos los recursos públicos de la Junta. Esa es la estabilidad que quiere el PP, pero Linares merece mucho más”, argumentó.
La candidata al Parlamento andaluz Raquel Ortiz afirmó que quedan 3 días para acabar con el Gobierno de Moreno Bonilla, el Gobierno que “está haciendo que agonice nuestra sanidad pública, con listas de espera insufribles e interminables”. Y el Gobierno que “deja a nuestros jóvenes a un lado”, porque “les quita la educación pública, la Formación Profesional, y no les ayuda con la vivienda”. “Pero eso sí, Moreno Bonilla sale monísimo en las fotos y se le da muy bien cantar”, ironizó. Ortiz dijo “alto y claro” que Linares “es una ciudad muy fuerte, luchadora” y que “no vamos a permitir que Moreno Bonilla la paralice”, que es lo que está ocurriendo con “todos esos proyectos sin terminar y esos incumplimientos de la Junta”.