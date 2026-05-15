La Red Pública Provincial de Atención a Personas con Conductas Adictivas celebra su 40 aniversario con diferentes actividades

La Red Pública Provincial de Atención a Personas con Conductas Adictivas cumple en 2026 cuarenta años de trayectoria como “un recurso clave en la prevención, atención y tratamiento de las adicciones en nuestra tierra, y para celebrar este aniversario vamos a desarrollar un amplio programa de actividades conmemorativas”. Así lo avanza la vicepresidenta segunda de la Diputación y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, quien incide en que con esta programación “pretendemos visibilizar la evolución de este servicio y reforzar la calidad de la intervención profesional”.
Entre las iniciativas planteadas con motivo de esta efeméride se encuentra el desarrollo de conferencias y jornadas técnicas que contarán con la participación de profesionales de reconocido prestigio a nivel nacional. Con estas propuestas, según Medina, “buscamos que nuestros técnicos actualicen sus conocimientos en la intervención en conductas adictivas, analizar las nuevas tendencias de consumo y sus implicaciones en la práctica profesional, promover el intercambio de experiencias e incorporar enfoques innovadores basados en la investigación y la evidencia científica”. Y también, como precisa la responsable de Políticas Sociales de la Diputación, “queremos visibilizar el trabajo que se ha venido realizando durante todos estos años”, por el que ha “agradecido la labor de tantos profesionales a través de este servicio y, en cualquier caso, conmemorar estos 40 años de recorrido, de atención a tantas personas y, sobre todo, de prevención”.
La propuesta central de esta programación se celebrará el próximo 22 de mayo y consistirá en una jornada conmemorativa de las cuatro décadas de este servicio, que tendrá lugar en el Antiguo Hospital de San Juan de Dios. Este evento se iniciará con una conferencia inaugural sobre la historia, evolución y retos de futuro del Servicio de Drogodependencia y Adicciones en la que intervendrán Alfredo Castillo y Joan Carles March. Posteriormente se desarrollarán dos mesas técnicas, la primera vinculada a las distintas miradas sobre la adicción, en la que tomarán parte la magistrada Valle Elena, el psicólogo José Miguel Martínez y el director del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones, Francisco Vázquez; y la segunda, enfocada en los hitos de estos 40 años, en la que participarán especialistas en esta materia como Salvador Rodríguez, Mohamed Omar y Alfonso Ramírez. Esta jornada concluirá con la entrega de reconocimientos a personas e instituciones que han jugado un papel importante a lo largo de las cuatro décadas de vida de este servicio.
Además de esta actividad central, en el mes de junio tendrá lugar un encuentro en el que se abordarán los aspectos jurídicos relacionados con las conductas adictivas y se analizará su impacto en el ámbito judicial y social de la mano de profesionales del ámbito legal. Y para noviembre está prevista una jornada dedicada a la perspectiva de género en la intervención en la que se tratarán cuestiones como las desigualdades existentes en el acceso, permanencia y resultados de los tratamientos, partiendo de la base de que los datos actuales evidencian una notable desproporción en la atención, lo que subraya la necesidad de adaptar las intervenciones a las diferencias específicas en función del sexo.
Junto a estos encuentros profesionales, durante este año se van a realizar otras propuestas más lúdicas, como la realización de un mural en las instalaciones del centro desde el que se presta este servicio y también la proyección de un documental, “Flores para Antonio”, centrado en la vida del músico Antonio Flores, que recientemente obtuvo un Premio Goya. Para completar esta programación, el pasado 29 de abril se impartió una conferencia por parte de José César Perales, catedrático del Departamento de Piscología Experimental de la Universidad de Granada, titulada “¿Son realmente adicciones las ‘nuevas’ adicciones? Emociones, toma de decisiones y control de la conducta digital”.