El Premio Lolo 2026 destaca el rigor de Rubén Cruz en coberturas históricas como la elección del Papa León XIV

La Unión Católica de Informadores y Periodistas de España (UCIPE) ha fallado la XVII edición del Premio Lolo de Periodismo Joven, que lleva el nombre de Manuel Lozano
Garrido, “Lolo”, el primer periodista laico español beatificado.
El jurado del premio, encabezado por el presidente de UCIPE, José María Legorburu, e integrado por la Junta Directiva de la Asociación, ha decidido conceder por unanimidad el galardón al periodista Rubén Cruz, redactor jefe del semanario digital Vida Nueva.
El jurado ha valorado toda su trayectoria profesional, así como el trabajo realizado por este joven periodista en el impulso del desarrollo digital de la versión de la revista Vida Nueva. Por su visión estratégica y compromiso con la innovación, Rubén Cruz ha sido pieza clave en la transición del medio hacia un ecosistema digital sostenible y
competitivo. Gracias a su liderazgo, se han implementado modelos de información que han permitido desarrollar nuevos formatos como podcasts y newsletters y se ha potenciado la presencia en redes sociales, logrando ampliar la audiencia y fidelizar a sus lectores en un entorno cada vez más digital.
Rubén Cruz representa los valores del periodismo con el protagonismo de la información religiosa, potenciando una cultura de innovación que asegura la relevancia del medio en la era digital. Este reconocimiento celebra no solo su talento periodístico, sino también su papel como agente de cambio, garantizando que el periodismo mantenga su rigor y credibilidad en un contexto de transformación tecnológica acelerada en unos momentos de polarización globalizada, donde los ciudadanos necesitan medios de referencia digitales anclados en la veracidad.
El jurado cree que el trabajo de Rubén Cruz en los diez años que lleva vinculado a esta publicación, ha supuesto un impulso a una cabecera como Vida Nueva, considerada un referente de la actualidad y el análisis de la información religiosa en España y en América Latina, tanto en su edición en papel como online. Sin duda, se trata de una entrega vocacional que le hace merecidamente acreedor del Premio Lolo de Periodismo Joven de UCIPE; un galardón que busca recompensar y poner en valor la trayectoria de jóvenes periodistas que con su vida y labor profesional siguen los pasos de Manuel Lozano Garrido.
Rubén Cruz Palenzuela (Tenerife, 1991) es licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y máster en Periodismo Económico, su trayectoria profesional ha estado ligada a medios como La Razón y el diario El Día. A lo largo de sus distintas coberturas informativas, como el último Cónclave y elección del Papa León XIV, ha colaborado en multitud de medios como Onda Cero, Televisión Española, Radio Televisión Canaria, ETB, TRECE TV y À Punt, entre otros.
Desde UCIPE agradecemos un año más el interés de los periodistas y medios de comunicación de toda España que han enviado sus candidaturas. Constatamos la calidad de
tantos profesionales, lo que, sin duda, dificulta la labor del jurado, aunque también permite comprobar que son muchos los periodistas jóvenes que sitúan la verdad del Evangelio en el centro de su trabajo diario, como lo hizo en su día el beato Lolo.
La entrega del XVII Premio Lolo se llevará a cabo en un acto que tendrá lugar el próximo domingo día 17 de mayo en la Sala de Eventos del Centro de Formación en la Fe de la Universidad Francisco de Vitoria en Pozuelo de Alarcon (Madrid), previamente al acto se retransmitirá desde la Capilla de la Universidad la Eucaristía que será retransmitida por TVE a las 10,30 horas y a continuación se procedera a la entrega del Premio Lolo, en dicho acto contaremos con la asistencia del Obispo de Cartagena Monseñor José Manuel Lorca Planes, Presidente de la Comisión de Comunicaciones Social de la Conferencia Episcopal Española, así mismo asistirán los miembros de la Junta directiva de Ucipe, periodistas, y miembros de la Fundación del Beato Manuel Lozano Garrido “Lolo”.
La Fundación Lolo, sueña que en próximas ediciones, dicho premio sea entregado en nuestra localidad.