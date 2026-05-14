Rugido de gladiadores en Santa Margarita: 3.000 escolares viajan al pasado de Cástulo

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El eco de la antigua Cástulo ha resonado con fuerza esta mañana en la Plaza de Toros de Santa Margarita, escenario de un espectacular encuentro gladiatorio que ha logrado congregar a cerca de 3.000 escolares de diversos centros educativos de Linares. Esta actividad, que forma parte fundamental de la programación de las XIII Fiestas Ibero-Romanas, ha permitido a los más jóvenes sumergirse en la historia de una forma didáctica y emocionante a través de una recreación histórica llevada a cabo por profesionales del sector.

El evento ha contado con el respaldo institucional de la alcaldesa de la ciudad, Auxi del Olmo, quien ha acudido a la cita acompañada por el concejal de Turismo, Enrique Mendoza, y la concejal de Educación, Rosario Jódar. La masiva asistencia de estudiantes subraya el calado de esta festividad, que busca no solo el impacto turístico, sino también el fortalecimiento de la identidad local y el conocimiento de las raíces romanas entre las nuevas generaciones de linarenses.

Este despliegue en la arena es solo uno de los platos fuertes de una semana donde Linares se transforma por completo. Tras el éxito de esta mañana, la ciudad encara los días grandes de sus Fiestas Ibero-Romanas, consolidando a Santa Margarita como un espacio polivalente capaz de albergar desde el sentimiento taurino hasta la épica de los combates de la antigüedad.

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