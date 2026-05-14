Linares se llena de sonrisas: el Hospital San Agustín celebra el Día del Niño Hospitalizado

El Hospital Universitario San Agustín de Linares se vistió ayer, 13 de mayo, de color y esperanza para conmemorar el Día del Niño Hospitalizado. Esta jornada, diseñada para rendir un sentido homenaje a los menores que atraviesan procesos de salud y a sus familias, contó con una programación especial coordinada por la Unidad de Gestión Clínica de Pediatría y el Aula Hospitalaria. En una apuesta decidida por la humanización de la asistencia sanitaria, el centro integró la colaboración de la Concejalía de Infancia y Educación del Ayuntamiento para ofrecer una experiencia que trascendiera el entorno clínico habitual.
El momento más emotivo de la mañana fue, sin duda, la visita de Bimba, una Golden Retriever de la entidad Art Diversia SCA. Acompañada por su guía, Susana Rodríguez, la perrita protagonizó diversas sesiones de Intervención Asistida con Animales, logrando despertar la ilusión de los pequeños a través de ejercicios lúdicos y de estimulación. Esta iniciativa no es un hecho aislado, sino que forma parte de un calendario de actividades que comenzó en abril y que busca mejorar la experiencia del paciente pediátrico mediante el juego y la cultura.
Esta conmemoración recuerda la histórica resolución del Parlamento Europeo de 1986 sobre los derechos del niño hospitalizado, una guía ética que el San Agustín aplica con acciones concretas. Tras la reciente visita del payaso ‘El Mundo de Nemu’, que llenó las salas de magia y marionetas, la programación cultural continuará el próximo 21 de mayo. En esa fecha, la reconocida actriz linarense Paca López y su compañía teatral tomarán el relevo para cerrar con broche de oro este ciclo de actividades, reafirmando que el cuidado de la salud emocional es tan vital como el tratamiento médico.