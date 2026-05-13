Linares, Bailén, Jaén y Alcalá la Real: El mapa del talento preuniversitario que ha brillado en Explora IES

Un total de 170 estudiantes de Secundaria de la provincia de Jaén han tenido la oportunidad de acercarse a la investigación que se realiza en la Universidad de Jaén con su participación en la X edición del programa divulgativo Explora IES, que impulsa el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, en colaboración con el Secretariado de Comunicación y Divulgación Científica y la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la Universidad de Jaén. En concreto el estudiantado participante, de 4º de ESO y 1º de Bachillerato, ha participado en un total de 17 proyectos científicos, y la implicación de 68 investigadores y colaboradores de la UJA.
La vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, M.ª Teresa Pérez Giménez, se ha referido a esta iniciativa como “el puente directo entre el talento emergente de Secundaria y la excelencia académica de nuestra institución”. Sobre la misma ha explicado que durante estas semanas, las aulas y laboratorios de la Universidad de Jaén no solo han acogido a estudiantes de institutos de toda la provincia, sino que “han sido testigos del nacimiento de nuevas vocaciones científicas y humanísticas, lo que nos reafirma en nuestro compromiso de ser una universidad abierta, que no espera a que el alumnado llegue a sus puertas, sino que sale a buscarlo para despertar esa chispa de curiosidad que mueve al mundo”. Asimismo, ha indicado al estudiantado participante que este paso por la UJA “os haya servido para daros cuenta de que la universidad no es un destino lejano, sino un espacio real donde vuestras ideas tienen valor y donde podéis construir vuestro futuro profesional”.
Por otro lado, el director del Secretariado de Comunicación y Divulgación Científica, Julio Ángel Olivares Merino, ha asegurado que la clausura de este programa “es esa cita en la que la motivación, el ímpetu y las inquietudes de los diferentes equipos de trabajo quedan plasmadas en las aulas de la Universidad de Jaén como síntesis, científica y vivencial, de todo ese trabajo que, con la tutela de investigadores e investigadoras de la UJA se ha realizado durante meses de convivencia, sinergia y propósitos cumplidos”. En este sentido, ha apuntado que se trata de una iniciativa “que demuestra el inmenso potencial investigador y divulgador que hay en nuestra provincia, el presente y el futuro, el patrimonio más ilustre, el de nuestra identidad científica”.
Por último, la coordinadora del programa Explora IES, la profesora de Didáctica de las Ciencias Ana M.ª Abril Gallego, resaltó cómo este programa influye en el alumnado que participa en el mismo, por el que han pasado desde 2015 más de 1.500 estudiantes de toda la provincia que han podido conocer de primera mano cómo se hace investigación real en problemas reales y en contextos académicos de calidad. La conferencia de clausura fue impartida por Gema Parra Anguita, catedrática de Ecología de la UJA, que expuso de una forma didáctica y amena el paradigma de las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), como humedales artificiales, para la depuración de aguas y el estudio del estrés ecosistémico. Asimismo, destacó el uso de biomarcadores y bioindicadores acuáticos para detectar precozmente la toxicidad en aguas residuales y proteger la biodiversidad, así como el carácter multidisciplinar de la investigación que desarrolla y su contribución para transformar la sociedad y proteger la naturaleza.
Los Institutos de Educación Secundaria jiennenses que han participado en esta X edición de Explora IES han sido: Santa María de la Capilla, Virgen del Carmen, San Juan Bosco, Las Fuentezuelas, La Purísima, Auringis, Divino Maestro, Santa Teresa, Pedro Poveda y Cristo Rey, de Jaén capital, y Alfonso XI, de Alcalá la Real; Ruradia, de Rus; Torre Olvidada, de Torredelcampo; Acebuche, de Torredonjimeno; Sagrado Corazón, de Bailén; Santa Engracia y Reyes de España, de Linares.
La celebración de la X edición de Explora IES refuerza el compromiso de la Universidad de Jaén con la divulgación científica, la orientación vocacional y la formación integral del estudiantado preuniversitario, acercando las labores de investigación a las aulas de Secundaria y Bachillerato. A través de la colaboración entre personal investigador, profesorado y alumnado de la provincia, este programa se erige como un espacio de aprendizaje compartido que fomenta el pensamiento crítico, despierta vocaciones científicas y contribuye a construir una sociedad más informada, curiosa y preparada para afrontar los retos del futuro.
Esta iniciativa forma parte del XVI Plan de Divulgación Científica y de la Innovación de la Universidad de Jaén, que cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
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Un total de 170 estudiantes de Secundaria de la provincia de Jaén han tenido la oportunidad de acercarse a la investigación que se realiza en la Universidad de Jaén con su participación en la X edición del programa divulgativo Explora IES, que impulsa el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, en colaboración con el Secretariado de Comunicación y Divulgación Científica y la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la Universidad de Jaén. En concreto el estudiantado participante, de 4º de ESO y 1º de Bachillerato, ha participado en un total de 17 proyectos científicos, y la implicación de 68 investigadores y colaboradores de la UJA.