La Diputación de Jaén se suma al Día Internacional de la LGTBIfobia y del Orgullo LGTBI

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La Diputación Provincial se sumará a la celebración del Día Internacional de la LGTBIfobia y del Día Internacional del Orgullo LGTBI+. La diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, ha informado sobre las distintas propuestas que se desarrollarán en el marco de estas efemérides y que se complementarán a las organizadas por los distintos colectivos de la capital con objeto contribuir a sensibilizar y reconocer el derecho y la igualdad de oportunidades que tienen todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

En concreto, sobre el Día Internacional de la LGTBIfobia – que se celebra cada 17 de mayo-, la responsable del área de Igualdad y Juventud de la Administración provincial ha destacado que “del 15 al 17 de mayo se realizarán campañas de sensibilización en redes sociales y se iluminarán el Palacio de Deportes Olivo Arena y el Palacio Provincial”. Asimismo, Ruiz ha señalado que la Diputación participará en el calendario de acciones que llevarán a cabo las distintas asociaciones de la capital.

Con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI –que se conmemora cada 28 de junio- se llevarán a cabo asimismo distintas campañas de sensibilización en redes sociales, se desplegará el lienzo LGTBI en la fachada de la Diputación y se iluminarán el Palacio Provincial y el Olivo Arena con los colores del arcoiris. De igual forma, la diputada de Igualdad y Juventud ha añadido que la Diputación se sumará del 19 al 21 de junio a las distintas actividades organizadas por el colectivo ‘Somos Colores’ con motivo de esta efeméride y el Palacio Provincial volverá a ser escenario de la celebración del acto central, que contará con la lectura de un manifiesto y la actuación de la artista Mery Espinosa Barta – Inter Soul (Premio Jaenícola 2025).

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