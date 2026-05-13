De la excavación al modelado CAD: El fascinante viaje tecnológico de los estudiantes del IES Oretania

El viceconsejero de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Pablo Quesada, acompañado por el secretario general de Formación Profesional, Florentino Santos, ha visitado el IES Oretania de Linares para conocer de primera mano el desarrollo del proyecto de innovación educativa – tecnológica ‘Cástulo Renace’. Durante la jornada han estado acompañados por la alcaldesa de la ciudad, Auxi del Olmo, y el director del centro educativo, José Francisco Fernández.
‘Cástulo Renace’ es un proyecto educativo interdisciplinar que combina historia, tecnología digital y patrimonio histórico a través de una metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Mediante esta iniciativa, el alumnado investiga, diseña, programa y comunica resultados reales, desarrollando competencias vinculadas al análisis histórico, el modelado e impresión 3D, la documentación técnica, el desarrollo web, el pensamiento computacional y la comunicación digital.
El proyecto se estructura en distintas fases a lo largo de varios cursos escolares. En la etapa actual, el alumnado ha desarrollado una colección de ajedreces históricos inspirados en las culturas íbera, romana y cartaginesa, una propuesta didáctica y patrimonial que une investigación histórica, diseño y fabricación digital para acercar distintas culturas y épocas a través del juego del ajedrez. Cada pieza incorpora una ficha educativa con información sobre su proceso de diseño, características técnicas, contexto histórico y aplicación didáctica.
Las próximas fases del proyecto, previstas para los siguientes cursos, contemplan el escaneo 3D de piezas del museo con el objetivo de crear un “museo accesible”, así como la reproducción de maquetas en 3D de la ciudad íbero-romana, comenzando por las termas romanas, ampliando así las posibilidades de difusión y conservación del patrimonio histórico mediante herramientas tecnológicas.
El alumnado de 2º curso del Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes desarrolla este trabajo en un entorno tecnológico avanzado dentro del Aula Ateca del centro educativo. Allí, el diseño y la impresión 3D de las distintas piezas se abordan con una metodología profesional que incluye modelado CAD, preparación para fabricación aditiva, configuración de slicers, ajuste de parámetros técnicos y validación de prototipos, reproduciendo un flujo de trabajo real vinculado al ámbito tecnológico y empresarial.
De la excavación al modelado CAD: El fascinante viaje tecnológico de los estudiantes del IES Oretania
El viceconsejero de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Pablo Quesada, acompañado por el secretario general de Formación Profesional, Florentino Santos, ha visitado el IES Oretania de Linares para conocer de primera mano el desarrollo del proyecto de innovación educativa – tecnológica ‘Cástulo Renace’. Durante la jornada han estado acompañados por la alcaldesa de la ciudad, Auxi del Olmo, y el director del centro educativo, José Francisco Fernández.