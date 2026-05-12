La Diputación de Jaén y la Cámara de Cuentas andaluza unen fuerzas para blindar la transparencia municipal

La vicepresidenta tercera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos de la Diputación Provincial, Pilar Parra, ha participado este martes junto a los consejeros de la Cámara de Cuentas de Andalucía Jaime Javier Domingo y Miguel Contreras, en la inauguración de la jornada ‘Rendición de cuentas de las entidades locales’. El encuentro, que se ha celebrado en el Aula de Cultura del Palacio Provincial, ha reunido a cerca de medio centenar de secretarios, secretarios-interventores y técnicos de distintos ayuntamientos de la provincia de Jaén.
Con respecto a esta jornada, la responsable del área de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos de la Diputación ha destacado que “se trata de una iniciativa impulsada por la propia Cámara de Cuentas de Andalucía con el fin de mantener un contacto directo con los responsables de los distintos ayuntamientos para concienciar sobre la importancia de la rendición de cuentas, incidir en la aplicación de buenas prácticas, así como formular recomendaciones y sugerencias de mejora”, ha matizado Parra.
En esta línea, la vicepresidenta tercera de la Administración provincial ha recordado la celebración de una de las sesiones plenarias de la Cámara de Cuentas de Andalucía en Jaén, en la que se determinó descentralizar la actividad del organismo fiscalizador andaluz y acercarla a las provincias. En 2025 se puso en marcha este encuentro formativo con las premisas de mejorar la gestión, de cumplir con la legalidad y que todo ello redunde en la mejora de los servicios públicos y en el bienestar de la ciudadanía”, ha concluido Parra.