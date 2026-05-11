Linares se conecta con China: la UJA firma una alianza histórica para prácticas en Desay SV

Alumnado de la Universidad de Jaén va a poder realizar prácticas académicas externas en la empresa electrónica automotriz Desay SV Automotive Electronics CO Ltd, implantada en Linares, gracias al convenio firmado entre ambas partes, que se enmarca en el Protocolo General de Actuación firmado en enero por el Rector Nicolás Ruiz con la Shenzhen University of Information Technology de China, universidad pública puntera en tecnologías como IA y 5G.
Este acuerdo va a permitir como una de sus primeras acciones que alumnado de la UJA pueda realizar prácticas tanto de naturaleza curricular como extracurricular en el sector de la automoción eléctrica, “lo que sin duda redundará en una mayor facilidad para la inserción laboral en este ámbito pionero”, según apunta la vicerrectora de Enseñanzas Oficiales, Hikmate Abriouel.
Aunque la empresa está especializada en el perfil de la ingeniería, la electrónica, la inteligencia artificial y las telecomunicaciones, el acuerdo de colaboración educativa se ha firmado con carácter genérico para cualquier estudiante de grado o posgrado de la Universidad de Jaén, lo que permite dar cabida a un mayor número de titulaciones, sin que se haya visto encorsetado en perfiles más concretos.
El acto de firma del convenio contó con la presencia de, además de la vicerrectora de Enseñanzas Oficiales de la UJA, de varios miembros de la directiva y del departamento de recursos humanos de la entidad Desay SV, entre ellos Jianhui Ling (vicepresidente Ejecutivo y CEO de la empresa), la directora de Secretariado de Prácticas Externas de la UJA, Cristina Callejón Hernández, y el director de la Escuela Politécnica Superior de Linares, Manuel Valverde Ibáñez.
Este convenio cierra así el triángulo de cooperación UJA-Shenzhen-Desay que supondrá una gran oportunidad para el estudiantado universitario al aunar socios académicos con industriales en un momento en el que la tecnología del automóvil se encuentra en su máximo apogeo.