El «efecto MusicColes»: Cómo el Conservatorio de Linares ha enamorado a miles de escolares

El Conservatorio Profesional de Música “Andrés Segovia” de Linares vive un momento dulce. Al cierre del periodo de solicitud de plazas, el centro ha registrado los mejores datos de su historia reciente, sumando casi 250 alumnos nuevos, superando así todas las expectativas y consolidándose como un referente educativo y cultural en Linares y en la provincia de Jaén.
Este éxito responde a una estrategia de excelencia y apertura a la sociedad, que ha transformado la percepción de las enseñanzas musicales en la ciudad. Desde la dirección del centro, se señalan dos pilares fundamentales como motores de este crecimiento:
El éxito del proyecto ‘MusicColes’.
Gran parte de este interés masivo se debe al impacto del proyecto MusicColes, que cada edición se reinventa gracias al trabajo incansable del profesorado. Esta iniciativa ha llevado la música directamente a los centros de educación primaria, propiciando la inmersión de los escolares en las enseñanzas musicales,
conectándose con propuestas culturales de la ciudad, como son las Fiestas Íbero-Romanas de Cástulo.
El proyecto ha permitido que los más jóvenes descubran los instrumentos de forma cercana y lúdica, despertando vocaciones tempranas que hoy se traducen
en solicitudes de admisión a nuestro centro. Un proyecto que ha atendido a más de 8.000 escolares durante sus siete ediciones.
Un conservatorio conectado con su entorno
Más allá de las aulas, el centro ha apostado por una presencia constante en la sociedad linarense. El fomento de actividades culturales, conciertos en espacios
públicos y la colaboración con entidades locales han logrado que la ciudadanía sienta el conservatorio como algo propio.
«No se trata solo de enseñar técnica musical, sino de dinamizar el tejido cultural de nuestra ciudad. Ver esta respuesta de las familias linarenses es el mayor reconocimiento al esfuerzo diario y profesionalidad de nuestro claustro», afirma Esteban Ocaña, director del Conservatorio.
Es necesario destacar la alianza y sintonía del centro musical con el Ayuntamiento de Linares a través de una coordinación fluida con áreas clave como Cultura, Educación y Juventud, de este modo el Conservatorio ha logrado integrar sus actividades en la agenda estratégica de la ciudad. El apoyo municipal en la cesión de espacios, la promoción de eventos conjuntos y el respaldo institucional en las iniciativas de captación han sido fundamentales para que nuestro proyecto educativo trascienda las paredes del centro y llegue a cada rincón de Linares, consolidando un modelo de éxito compartido entre administraciones en favor del desarrollo cultural linarense.
En esta última década, el Conservatorio de Linares ha liderado y colaborado con multitud de proyectos que conectan con la ciudad de Linares y su comarca, entre ellos destacamos: Linares Canta con Raphael, Encuentro para Músicos de Banda, MusicColes, Conciertos solidarios, Música en el Mercado, Día del Libro, Casa Museo Andrés Segovia, Concurso Nacional de Piano “Marisa Montiel”, Festival de Úbeda, Festival de Jazz y Blues de Linares, Premio Jaén de piano, Música en el Cementerio, Concurso Virtuosos de la Música o las Fiestas ÍberoRomanas de Cástulo, entre otros.
Impacto en el futuro cultural de la ciudad
Este aumento en la demanda no solo asegura el relevo generacional de músicos en la localidad, sino que también posiciona a Linares como un foco de talento
emergente, consolidando así la tradición musical de la ciudad que ha generado figuras internacionales en distintos ámbitos musicales a lo largo de su historia.
El conservatorio ya trabaja en la planificación del próximo curso para garantizar que esta alta demanda se traduzca en una formación de la máxima calidad para los futuros músicos.