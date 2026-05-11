El CD Cástulo de Linares domina la Liga Andaluza: Juan Navarrete Muñoz, campeón de Arco Compuesto

El CD Cástulo de tiro con arco ha cerrado una jornada gloriosa este fin de semana con la celebración de la última jornada de la Liga Andaluza de aire libre, cita que ha coincidido además con la disputa del Campeonato Provincial. Los arqueros linarenses han vuelto a demostrar su hegemonía en el panorama autonómico, logrando resultados extraordinarios que posicionan al club como un referente absoluto de esta disciplina.
En la categoría de Arco Compuesto Absoluto, el nombre propio ha sido el de Juan Navarrete Muñoz. Con una marca espectacular de 675 puntos, el linarense se ha proclamado de forma oficial como Campeón de la Liga Andaluza de aire libre, encabezando también el podio provincial por delante de Fernando Torres Martínez y del también linarense Santiago Fernández López. El éxito de la expedición local en la Liga Andaluza se ha completado con el subcampeonato femenino de Vanesa López Rodríguez y el tercer puesto de Juan Navarrete García en la categoría sub-18, confirmando el excelente relevo generacional del club.
En la modalidad de Arco Recurvo Olímpico, la competición ha mantenido un altísimo nivel, destacando la actuación de Rafael Passas, quien con 578 puntos ha defendido con orgullo los colores de Linares frente a rivales de la talla de Alfonso Moreno y Javier Medina. Estos resultados, a falta de la ratificación oficial del resto de sedes andaluzas, consolidan al CD Cástulo como una potencia en el tiro con arco, sumando tres podios autonómicos que subrayan el talento y el esfuerzo de los deportistas linarenses en una temporada de aire libre para el recuerdo.