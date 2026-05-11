Abierto hasta el 26 de mayo el plazo de matrícula para las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU)

Desde el 11 de mayo está abierto el plazo de matrícula parar realizar las pruebas de acceso a la Universidad (PAU) de la convocatoria ordinaria de 2026. Este plazo estará abierto, de manera improrrogable, hasta las 23:59 horas del próximo martes, 26 de mayo. En este periodo han de matricularse tanto aquellas personas que deseen hacer la prueba completa como las que sólo quieran mejorar la nota de admisión. El pago de las tasas se ha de realizar del 27 al 29 de mayo y de forma on-line por TPV (pago con tarjeta). Todo este proceso se realiza desde la página web del Servicio de Acceso de la Universidad de Jaén.
En la provincia de Jaén, este año las pruebas se realizarán en 8 sedes localizadas en la capital jiennense (Edificio B4 del Campus Las Lagunillas), Linares (Aulario del Campus Científico-Tecnológico), Úbeda (edificio del Colegio Sagrada Familia) y Alcalá la Real (IES Alfonso XI).
Hay que recordar que este año, los días de realización serán el martes 2 (Fase de Acceso), el miércoles 3 (tanto de Acceso con la asignatura específica de modalidad como de Admisión) y el jueves 4 de junio (para asignaturas de admisión). En caso de incompatibilidad (selección de 2 asignaturas en la misma franja horaria), uno de los exámenes se realizará en la tarde del jueves.
Las calificaciones provisionales se publicarán, al mismo tiempo, en toda Andalucía, el día 11 de junio a las 10 de la mañana. A partir de ese momento se abrirá el plazo para posibles reclamaciones (del 11 al 16 de junio a las 14:00 horas), así como el plazo de solicitud para cursar estudios de Grado en todo el territorio andaluz, en donde las personas interesadas podrán seleccionar de manera ordenada, las titulaciones que se ofertan en cualquier universidad andaluza. Este plazo finalizará el 22 de junio y la primera publicación de las adjudicaciones se publicará el día 3 de julio, con un mensaje enviado a cada participante con indicación de la solicitud adjudicada.
Es muy importante tener en cuenta que, dado que es un proceso común en toda Andalucía, las fechas antes mencionadas de matrícula y preinscripción son improrrogables, con lo que cualquier persona que no esté matriculada o preinscrita a fecha de cierre del procedimiento no podrá participar en él.