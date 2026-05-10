Linares y Granada se unen: El Grado en Ingeniería Biomédica ofertará 30 plazas con formación dual

El Consejo de Gobierno y posteriormente el Consejo Social de la Universidad de Jaén (UJA) han dado luz verde por unanimidad a la ampliación de la oferta formativa de la institución para el próximo curso 2026-2027, en el que la UJA verá incrementado su catálogo con nuevos títulos de Grado y Máster que apuestan decididamente por la innovación, la internacionalización y la sinergia entre centros y universidades.
Así lo ha indicado el Rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, que ha mostrado su satisfacción por esta expansión, destacando que “estos nuevos títulos oficiales, con una clara visión de futuro, permitirán a la UJA situarse a la vanguardia del tejido productivo, respondiendo con agilidad a las demandas de una sociedad en constante transformación”.
Por su parte, la vicerrectora de Enseñanzas Oficiales de la UJA, Hikmate Abriouel, ha detallado que, una vez autorizadas por la Junta de Andalucía (como paso final del proceso), las nuevas titulaciones se integrarán en el mapa académico de la siguiente forma:
Grado en Ingeniería Biomédica: Un título conjunto impartido por la Universidad de Granada (coordinadora) y la Universidad de Jaén (Escuela Politécnica Superior de Linares, EPSL), siendo los dos primeros cursos en la EPSL y los dos últimos cursos en la UGR. La UJA ofertará 30 plazas.
Grado en Industria Digital: Una titulación que fomenta la sinergia interna entre la EPS de Linares (EPSL) y la EPS de Jaén (EPSJ). La UJA ofertará 60 plazas.
Máster en Digitalización y Gestión Agrícola: Un postgrado clave para el sector primario, impartido de forma conjunta entre la EPSL y la EPSJ. La UJA ofertará 30 plazas.
Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos: Título conjunto entre la Universidad de Córdoba (coordinadora) y la Universidad de Jaén (EPSL) en modalidad híbrida. La UJA ofertará 15 plazas.
Grado en Ciencias, Gestión y Políticas en Salud Global: Una apuesta internacional bajo el marco de la Alianza NEOLAIA (pendiente de informe final de verificación), que se impartirá en inglés.
Asimismo, una de las grandes novedades de este impulso académico es la implementación del formato dual en el Grado en Ingeniería Biomédica, en el Máster en Digitalización y Gestión Agrícola y en el Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Este modelo permitirá una colaboración directa y estrecha con empresas y centros tecnológicos de referencia como MELTIO, SICNOVA, EVOLUTIO,
INNOVASUR, INTELEC o CETEMET.
En este sentido, esta conexión del ámbito académico con el sector empresarial garantiza que el estudiantado de la UJA reciba una formación práctica de alto nivel, alineada con las necesidades reales del mercado laboral y potenciando la empleabilidad en sectores tecnológicos de alto valor añadido. “Con estas nuevas titulaciones, la Universidad de Jaén no solo crece en el número de títulos ofertados, sino que refuerza su compromiso con la excelencia y el desarrollo socioeconómico de su entorno”, destaca Nicolás Ruiz.