Cuarenta años de tenis de élite: el Open ‘Ciudad de Linares’ celebra su edición más especial

El Club de Tenis Linares ha dado el pistoletazo de salida a una de sus semanas más importantes con la presentación oficial del XL Open de Tenis ‘Ciudad de Linares’. Este torneo, que se ha consolidado como una de las citas deportivas más longevas y prestigiosas de la provincia, se disputará del 18 al 24 de mayo en las Instalaciones Municipales Mariano de la Paz. El acto de presentación, celebrado este jueves, contó con un firme respaldo institucional que subraya la envergadura de una competición que alcanza ya sus cuatro décadas de historia ininterrumpida.
El concejal-delegado de Deportes, Martín de la Torre, ha destacado durante la presentación la «gran labor» que desarrolla el club linarense, cuya capacidad organizativa ha permitido situar a este torneo como un referente dentro del calendario oficial de la Real Federación Española de Tenis (RFET). Asimismo, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala, ha querido acompañar a la entidad en este aniversario, resaltando el valor de Cástulo y el patrimonio linarense como telón de fondo para eventos de esta categoría que atraen a deportistas y visitantes de todo el país.
En esta cuadragésima edición, el cuadro principal estará compuesto por 32 deportistas que lucharán por el título en las pistas de tierra batida del complejo Mariano de la Paz. La inclusión del torneo en el circuito oficial federativo asegura un nivel competitivo de excepción, reafirmando el compromiso de la ciudad con el deporte de élite y el fomento de hábitos saludables. Con la cuenta atrás ya iniciada, Linares se prepara para vivir siete días de intensa actividad tenística que prometen espectáculo y emoción a raudales para los aficionados locales y provinciales.