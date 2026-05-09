Abascal elige Linares para reivindicar la «prioridad nacional» frente a las políticas de Madrid y San Telmo

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha protagonizado este sábado un multitudinario acto en Linares junto a Manuel Gavira, candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, en una jornada marcada por una retórica contundente contra las políticas migratorias, fiscales y de seguridad del Ejecutivo central. Abascal ha iniciado su intervención con un emotivo recuerdo al capitán Jerónimo Jiménez y al guardia civil Germán Pérez, fallecidos recientemente, asegurando que su memoria estará presente en las políticas de seguridad que defenderá su formación. «El respeto es terminar con las políticas que han llevado a su muerte», afirmó el líder de VOX, quien denunció la «indefensión jurídica y política» que sufren los agentes frente al narcotráfico.
En el corazón de la ciudad linarense, Abascal ha reivindicado el concepto de «prioridad nacional» como eje vertebrador de su programa. Ha puesto el foco en la crisis de la vivienda, para asegurar que, bajo su gestión, «las ayudas sociales y habitacionales se destinarán prioritariamente a los nacionales frente a quienes entran ilegalmente en el país». En un tono desafiante, aseguró que Pedro Sánchez «sitúa los intereses de los extranjeros por delante de los españoles», acusando al Gobierno de promover una «invasión migratoria diseñada para satisfacer a poderes externos».
La política andaluza también ha ocupado un lugar central en su discurso. Abascal ha sido especialmente crítico con Juanma Moreno, a quien ha tildado de «cómplice involuntario» de Pedro Sánchez por su falta de contundencia. El líder de VOX ha instado al presidente andaluz a abandonar la «amabilidad» y las «cancioncitas» para oponerse de forma real a medidas como las regularizaciones masivas, el Mercosur o el Pacto Verde. Citando los acuerdos alcanzados con el PP en Extremadura y Aragón para bajar impuestos, Abascal ha reclamado a Moreno Bonilla que se ponga «manos a la obra» con VOX para defender un modelo basado en los principios morales y patrióticos que, según él, la Junta está ignorando.