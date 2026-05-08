VIDEO | Linares, capital del empleo joven: la VIII Feria FP Pyme exhibe el potencial de la formación dual

El Paseo de Linarejos se ha transformado hoy en el epicentro de la empleabilidad juvenil con la inauguración de la VIII Feria FP Pyme de Formación Profesional 2026. Esta iniciativa, organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Linares con el respaldo de la Cámara de España y el Ayuntamiento local, ha logrado consolidarse como el punto de encuentro indispensable entre el tejido empresarial, los centros educativos y el estudiantado de toda la comarca. La jornada ha contado con un despliegue institucional de primer nivel, evidenciando que la Formación Profesional es hoy la prioridad estratégica para el desarrollo económico de la provincia de Jaén.
Durante la apertura, el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, ha incidido en que este tipo de actividades son fundamentales para «aunar la experiencia empresarial y el ámbito educativo», permitiendo a los jóvenes conocer de primera mano los perfiles que el mercado demanda actualmente. Carmona ha remarcado que la FP es la herramienta más eficaz para mejorar la orientación académica y laboral, favoreciendo una conexión real entre las aulas y las necesidades productivas de las empresas jiennenses. La feria no solo ha servido como escaparate informativo, sino que ha facilitado la celebración de encuentros B2B, actividades interactivas y concursos que dinamizan el intercambio de talento.
Por su parte, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, acompañada por la alcaldesa Auxi del Olmo y diversos delegados territoriales, ha calificado de «colaboración perfecta» la alianza entre la Delegación de Educación y la Cámara de Comercio. García ha subrayado que el ADN de la Formación Profesional —ahora centrada en el modelo dual en toda la provincia— reside en su capacidad de adaptación inmediata a lo que las empresas necesitan hoy. Esta visibilización del esfuerzo anual de centros y alumnos es, según la consejera, la garantía de una inserción laboral exitosa para los jóvenes de Linares y su comarca, situando a la ciudad como un referente en la formación adaptada al siglo XXI.