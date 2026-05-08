La salud mental florece en el San Agustín: el Hospital de Día estrena su primera Cruz de Mayo

El Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén ha celebrado hoy la primera Cruz de Mayo organizada por el Hospital de Día de Salud Mental del Hospital Universitario San Agustín de Linares, una iniciativa orientada a promover la convivencia, la inclusión social y el bienestar emocional de las personas con trastorno mental grave. Una actividad a la que ha asistido la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén por suplencia, Ana Mata.
Este encuentro se desarrolla entre las 11 y las 13 horas en el Huerto Terapéutico del propio centro hospitalario linarense, reuniendo a pacientes, familias, profesionales y entidades colaboradoras – APAEM y FAISEM – en un espacio de reunión y participación. La jornada de convivencia incluirá degustación de aperitivos y una actuación de un grupo de música popular a cargo de la Asociación ‘28 de Febrero’ de Linares, cuyos voluntarios colaboran normalmente en las actividades del huerto y deportivas del Hospital de Día. Con todo ello se genera un entorno distendido que favorece la interacción social y la creación de vínculos positivos.
La portavoz de la iniciativa, la terapeuta ocupacional del Hospital de Día, Inés Fernández Campos, ha destacado que “este tipo de actividades son fundamentales porque permiten a las personas usuarias salir del entorno estrictamente clínico y relacionarse en un espacio más natural, donde se sienten parte activa de la comunidad”.
Asimismo, ha subrayado que “la convivencia entre profesionales, usuarios y asociaciones ayuda a romper barreras, compartir experiencias positivas y avanzar en la normalización de la salud mental, reduciendo el estigma que aún existe en la sociedad”.
La jornada se enmarca en el trabajo conjunto que se desarrolla de forma periódica entre el Hospital de Día, la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM) y la Asociación Provincial de Allegados y Personas con Enfermedad Mental (APAEM), entidades que colaboran estrechamente en la atención integral de este colectivo.
Este enfoque coordinado entre recursos sanitarios, sociosanitarios y comunitarios permite mejorar la atención a las personas con trastorno mental grave, favoreciendo su integración social y su participación activa en actividades normalizadas.
Fernández Campos ha señalado además que “estas iniciativas refuerzan el sentimiento de pertenencia al grupo, algo clave en los procesos de recuperación, y permiten trabajar habilidades sociales en un contexto real y cercano”.
La participación de colectivos locales, como asociaciones culturales que colaboran habitualmente en las actividades del centro, aporta un valor añadido al evento, integrando a la ciudadanía en estas acciones y acercando la realidad de la salud mental a la sociedad.
Con esta primera Cruz de Mayo, el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén continúa avanzando en un modelo de atención centrado en la persona, donde la humanización, la inclusión y el trabajo comunitario son pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida de los usuarios y sus familias.
La salud mental florece en el San Agustín: el Hospital de Día estrena su primera Cruz de Mayo
El Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén ha celebrado hoy la primera Cruz de Mayo organizada por el Hospital de Día de Salud Mental del Hospital Universitario San Agustín de Linares, una iniciativa orientada a promover la convivencia, la inclusión social y el bienestar emocional de las personas con trastorno mental grave. Una actividad a la que ha asistido la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén por suplencia, Ana Mata.