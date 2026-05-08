El exterminador de lo público»: Ángeles Férriz lanza un duro ataque contra Moreno Bonilla en Linares

La candidata al Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha protagonizado hoy una visita de alto calado político a la Feria de Formación Profesional de Linares, donde ha calificado al presidente de la Junta, Moreno Bonilla, como el «exterminador de los servicios públicos en Andalucía». Férriz ha aprovechado el marco de la feria organizada por la Cámara de Comercio para vaticinar un cambio político en las urnas el próximo 17 de mayo, instando a la ciudadanía a «rebelarse» contra lo que considera un «destrozo» sistemático de la sanidad, la educación y la Dependencia. Según la dirigente socialista, la única alternativa para frenar esta deriva es el voto al PSOE y a la candidatura liderada por María Jesús Montero.
Férriz ha sido especialmente crítica con la gestión del PP en Linares, asegurando que es una de las ciudades donde la Junta «se ha cebado a conciencia». La candidata denunció que las familias linarenses han sufrido un incremento de casi 300 euros en servicios básicos como el comedor escolar, el aula matinal y las actividades extraescolares, mientras se recortan unidades educativas y se desatiende el mantenimiento de los centros, provocando situaciones de inseguridad para el alumnado. Asimismo, calificó de «robo» la gestión del Grado de Ingeniería Biomédica, asegurando que la Junta arrebató esta titulación a la Universidad de Jaén (UJA) para favorecer a una institución privada.
En materia de Formación Profesional, el PSOE ha alertado de que el año pasado 30.000 jóvenes andaluces se quedaron sin plaza en la pública pese a la alta demanda. Férriz denunció que se está fomentando un «negocio» con matrículas que alcanzan los 7.000 euros en centros privados, a la vez que se elimina la FP Específica dirigida a los colectivos más vulnerables. «Ya está bien de que hagan negocio a costa de nuestros derechos», sentenció la candidata ante los medios.
Por su parte, el secretario general del PSOE de Linares, Javier Perales, lamentó la «desaparición» de la Junta en la ciudad, denunciando una estrategia de vaciamiento de contenido de la FP local. Perales recordó que Linares se ha quedado por primera vez sin escuela taller y que existen partidas presupuestarias sin ejecutar desde hace dos años. Según el líder socialista, la oferta actual de la Junta en sectores de comunicación e información apenas cubre el 1% de la demanda que generará el proyecto CETEDEX y la industria de la defensa. «Linares no quiere la estabilidad de no hacer nada en el ramal ferroviario o el Puerto Seco; nuestra ciudad necesita progreso y el cambio está a solo nueve días», concluyó Perales.