Colaboración clave entre Linares y Écija: Cinco detenidos y dos kilos de heroína intervenidos en un operativo conjunto

Agente de la Policía Nacional han detenido a cinco personas en el marco de una investigación desarrollada de forma conjunta por efectivos policiales de Écija y Linares, centrada en la desarticulación de un clan familiar presuntamente dedicado al tráfico de drogas y a la defraudación de fluido eléctrico.
La operación, denominada “Irak- Gemelos”, se ha desarrollado en tres fases y ha permitido esclarecer la actividad de este entramado criminal, asentado en la provincia de Sevilla y con distribución de sustancias estupefacientes en distintos puntos de Andalucía.
La investigación se inició tras recibirse información sobre la existencia de un grupo familiar dedicado principalmente a la distribución de heroína, operando en provincias como Jaén, Córdoba y Sevilla.
Durante las primeras gestiones, los agentes lograron intervenir una importante cantidad de heroína en la provincia de Jaén, lo que permitió avanzar en la investigación sobre el principal núcleo familiar encargado de la distribución. Posteriormente, se establecieron vigilancias y seguimientos que permitieron localizar al principal investigado, así como los inmuebles presuntamente utilizados para la actividad ilícita. Los investigados empleaban a terceras personas, en muchas ocasiones con problemas de adicción, para realizar los transportes de droga y dificultar así su vinculación directa con la sustancia intervenida.
Tres fases operativas
En una primera fase se procedió a la detención de un varón y a la intervención de cerca de dos kilogramos de heroína, además de sustancia de corte. En una segunda fase, y tras nuevas vigilancias, fue detenido otro varón en la provincia de Córdoba, interviniéndose más heroína, así como pequeñas cantidades de otras sustancias estupefacientes.
Finalmente, en la fase de explotación final, se llevaron a cabo cuatro entradas y registros en domicilios ubicados en la localidad sevillana de Dos Hermanas, procediéndose a la detención del principal investigado.
En el conjunto de la operación se han intervenido más de dos kilogramos de heroína, 500 plantas de marihuana, distintas cantidades de MDMA, sustancia de corte y un arma de fuego corta. A uno de los detenidos se le ha decretado ingreso en prisión provisional.