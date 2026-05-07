Linares se convierte en el epicentro de la FP: llega la 8ª Feria FP PYME al Paseo de Linarejos

/ General, Portada / Por / Deja un comentario

El Paseo de Linarejos se prepara para acoger este viernes, 8 de mayo, la 8ª Feria FP PYME de Formación Profesional, una cita clave organizada por la Cámara de Comercio de Linares en colaboración con el Ayuntamiento de Linares y la Cámara de Comercio de España. En horario de 9:00 a 14:00 horas, este espacio emblemático se transformará en un centro neurálgico donde confluirán empresas, centros educativos, alumnado y familias con el objetivo de dinamizar el mercado laboral local. El evento, que cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea, se presenta como una plataforma integral para dar a conocer la oferta formativa actual y fortalecer los vínculos entre el sistema educativo y el tejido empresarial de la provincia.

La jornada está diseñada para generar oportunidades de colaboración directa, permitiendo a los centros expositores mostrar sus programas mientras las empresas locales se acercan al talento joven de la zona. Para el sector empresarial, la feria representa una ocasión estratégica para identificar perfiles profesionales específicos vinculados a las distintas familias de FP y establecer canales de comunicación estables con los formadores del territorio. Con esta iniciativa, Linares reafirma su apuesta por una formación profesional de calidad como motor de competitividad, ofreciendo a los visitantes un escaparate directo hacia las salidas laborales más demandadas en el contexto económico actual.

Sobre el autor

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA y laPolítica de privacidady losTérminos del servicio de Googlese aplican.

El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.

Comienza a escribir y presiona Intro para buscar

Scroll al inicio
Linares28 - El diario digital de Linares
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.