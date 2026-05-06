Linares se especializa en Realidad Virtual y Jaén en Big Data con el nuevo programa de Formación para el Empleo

/ General, Portada / Por / Deja un comentario

Actualmente permanece abierto el plazo de inscripción para una nueva convocatoria de cinco cursos gratuitos especializados en tecnologías emergentes como Inteligencia Artificial y Big Data, Realidad Virtual y Aumentada, Internet de las Cosas (IoT) y Smart Cities, dirigidos a personas interesadas en mejorar su preparación en ámbitos con creciente aplicación profesional.

La delegada del Gobierno por suplencia, Ana Mata, ha subrayado que estos cursos “están orientados a que el alumnado pueda adquirir conocimientos aplicables, familiarizarse con nuevas soluciones digitales y mejorar su preparación para entornos laborales en transformación”.

La oferta formativa suma 225 plazas distribuidas entre Jaén y Linares (en Andalucía suman un total de 765 plazas). En concreto, la programación contempla dos acciones formativas de programación en Inteligencia Artificial y Big Data (en Jaén a final de mayo y en Linares en septiembre), dos de programación de soluciones IoT y Smart Cities (en Jaén en julio y en Linares en noviembre), y un curso de programación en Realidad Virtual y Aumentada (en Linares en septiembre).

Las personas interesadas pueden consultar toda la información sobre fechas, contenidos, requisitos e inscripciones en la web www.formacionen5g.es o accediendo a la Oficina Virtual de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Formación flexible y gratuita
Cada curso cuenta con 45 plazas y una duración total de 150 horas repartidas a lo largo de ocho semanas. La metodología combina un formato 80% online y 20% presencial, con sesiones de apoyo y seguimiento en el aula orientadas al desarrollo práctico de contenidos y proyectos. Las clases presenciales se desarrollarán en el centro Fanogar (de Jaén) y en la SAFA (Linares).

La formación está dirigida prioritariamente a personas en situación de desempleo, aunque hasta un 30% de las plazas vacantes pueden ser para personas ocupadas que deseen mejorar o actualizar sus competencias digitales.

Para acceder a estas acciones formativas no se requieren conocimientos tecnológicos previos, aunque sí es necesario contar con una titulación mínima, como bachillerato, ciclo formativo de grado medio o superior, certificado de profesionalidad de nivel 3, grado universitario o equivalente.

Al finalizar la formación, el alumnado recibirá un diploma acreditativo expedido por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Sobre el autor

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA y laPolítica de privacidady losTérminos del servicio de Googlese aplican.

El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.

Comienza a escribir y presiona Intro para buscar

Scroll al inicio
Linares28 - El diario digital de Linares
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.