Linares alza la voz ante el asalto israelí a la ayuda humanitaria: «Libertad para los activistas»

El centro de Linares se convirtió ayer martes, 5 de mayo, en el escenario de una movilización de urgencia marcada por la solidaridad internacional y la defensa de los derechos humanos. A las 19:00 horas, el emblemático Pasaje del Comercio acogió una concentración en protesta por el reciente asalto a la Sumud Flotilla y la detención de los activistas Saif Abu Kishek y Thiago Ávila por parte de las fuerzas israelíes. Los manifestantes denunciaron lo que consideran una detención ilegal de estos cooperantes cuando se dirigían a Gaza con ayuda humanitaria, en el marco de una acción estrictamente no violenta destinada a desafiar el bloqueo que sufre el territorio.
Durante el acto, se leyó un manifiesto en el que se puso de relieve el carácter pacífico de la misión y la necesidad de una respuesta firme ante la interceptación de ayuda básica destinada a la población civil. La ubicación de la protesta, bajo el recién instalado entoldado del Pasaje, permitió visibilizar la causa ante los numerosos transeúntes que a esa hora recorrían el eje comercial de la ciudad. Los asistentes exigieron la inmediata liberación de los activistas retenidos y el cese de las hostilidades contra las misiones de apoyo humanitario que intentan paliar la crisis en la zona. Esta movilización se suma a otras acciones similares que se han sucedido en diversos puntos de la geografía nacional, reafirmando el compromiso de una parte de la sociedad linarense con la justicia internacional y la protección de los voluntarios en zonas de conflicto.