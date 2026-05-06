VÍDEO | Éxito del ecosistema tecnológico en Linares: 100 proyectos incubados y 2 millones de inversión en ciberseguridad

La Cámara de Comercio de Linares ha celebrado este martes el acto final del programa de incubación de INCIBE Emprende, una cita que ha reunido a emprendedores, empresas, colaboradores y representantes institucionales en torno a una idea cada vez más clara: la ciberseguridad ya no es solo una necesidad tecnológica, sino también un espacio real para emprender, crear empresa y generar nuevas oportunidades. La Cámara ha desarrollado este proyecto como única entidad de Andalucía Oriental integrada en esta iniciativa de ámbito nacional.
Durante el acto, los proyectos finalistas de esta edición han presentado sus propuestas ante el jurado en una jornada que ha servido para mostrar el resultado del trabajo desarrollado durante el programa de incubación. En esta edición, el primer premio ha sido para Alzoryx de Estefanía Fernández Díaz, un proyecto que monitoriza riesgos de proveedores para cumplir la normativa NIS2, el segundo premio para Q-Proof Systems (QPS) de Jorge Godoy Beltrán, un proyecto de firmas electrónicas seguras preparadas para la era post-cuántica, y el tercer premio para DevSecGuard + DSGard de Diego Álvarez Moreno, DevSecGuard enseña ciberseguridad corrigiendo código Python en tiempo real.
La inauguración del evento ha corrido a cargo del presidente de la Cámara de Comercio de Linares, José Mª Villén, que ha agradecido la confianza del Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, en la entidad cameral y ha subrayado la importancia que tiene hoy la ciberseguridad en la vida diaria de cualquier organización. En su intervención ha recordado que ya no se trata de un asunto lejano o reservado a especialistas, sino de una realidad que afecta al correo electrónico, a los datos de clientes, a la facturación, a los pagos y al funcionamiento normal de empresas y profesionales. En ese contexto, ha defendido la necesidad de incorporar la ciberseguridad como una base más de la actividad económica, en un momento en el que la ciberdelincuencia, los fraudes digitales, la suplantación de identidad o el robo de información afectan cada vez con más frecuencia al tejido empresarial.
El presidente ha puesto también en valor el trabajo compartido que ha hecho posible el desarrollo del programa en Linares y ha agradecido la colaboración mantenida durante estas ediciones con entidades y organizaciones como Evolutio, SAFA Andújar, 123 Emprende, la Universidad de Jaén, la Escuela Politécnica Superior de Linares y el IES Oretania, además del conjunto de profesionales, mentores y colaboradores implicados en el recorrido del programa.
La jornada ha contado además con la participación de Rafa López, conocido como “Cibercapitán”, que ha dirigido el desarrollo del Demo Day y ha intervenido en el acto aportando una visión cercana y divulgativa sobre los retos actuales de la ciberseguridad. López está vinculado profesionalmente a Check Point Software y es conocido por su actividad como divulgador especializado en ciberseguridad, además de participar como ponente en foros del sector.
El evento ha puesto el broche final a un programa que, en Linares, ha movilizado una inversión de 2 millones de euros destinada a captación, formación especializada, incubación, aceleración y aceleración exprés. Durante este tiempo, más de 180 personas han participado en charlas de sensibilización y concienciación, 60 personas en talleres orientados a fomentar ideas de negocio en ciberseguridad y 90 participantes en hackathones de ciberseguridad y emprendimiento. Además, se han desarrollado cinco ediciones del programa de incubación, con 100 proyectos incubados; una edición del programa de aceleración, con 10 startups participantes; y una línea de aceleración exprés en la que han participado 30 pymes, realizándose 30 auditorías de ciberseguridad y acompañando a las empresas en la implantación de soluciones frente a las vulnerabilidades detectadas.
La Cámara de Comercio de Linares venía trabajando ya en esta línea desde la puesta en marcha de CIBERLAB, presentado en su momento como el primer laboratorio de ciberseguridad de Andalucía, dentro de una estrategia orientada a acercar la innovación tecnológica al territorio y al tejido productivo local.
La importancia de este trabajo se entiende mejor en el contexto actual. Solo en 2025, INCIBE gestionó en España 122.223 incidentes de ciberseguridad, un 26% más que el año anterior, y detectó 237.028 sistemas vulnerables susceptibles de ser explotados por ciberdelincuentes. Entre los incidentes más frecuentes figuraron el malware, con 55.411 casos; el fraude online, con 45.445; y el phishing, con 25.133. Son datos que reflejan con claridad que la ciberseguridad se ha convertido en una cuestión directa para empresas, pymes, profesionales y ciudadanos.
Pero, además de responder a una necesidad creciente, la ciberseguridad se ha consolidado como un ámbito con salidas profesionales y empresariales reales. El estudio sobre la industria de la ciberseguridad en España 2025 sitúa al sector por encima de los 164.000 empleos y prevé un crecimiento cercano al 14% anual hasta 2029, lo que confirma su capacidad para generar nuevas empresas, empleo cualificado y actividad económica en torno a servicios, consultoría, herramientas y soluciones especializadas.
La propia INCIBE subraya, además, que el emprendimiento en ciberseguridad ofrece espacio para iniciativas muy diversas, desde la consultoría hasta la creación y configuración de herramientas y servicios de protección, lo que abre un campo especialmente interesante para perfiles técnicos, emprendedores y proyectos con capacidad de especialización.
Con este acto final, Linares refuerza su posición como enclave de referencia en emprendimiento vinculado a la ciberseguridad y pone en valor una línea de trabajo que combina formación, acompañamiento, apoyo a empresas y generación de nuevas oportunidades en un ámbito cada vez más necesario para la economía y la sociedad de hoy.
INCIBE Emprende tiene como objetivo apoyar la creación y consolidación de nuevas empresas, reforzar la competitividad de pymes y profesionales y fomentar la incorporación de tecnología en los modelos de negocio. En esta edición, las personas participantes han trabajado durante 100 días con mentores especializados del ecosistema emprendedor e inversor, desarrollando su propuesta de valor, su estrategia comercial y la viabilidad de sus proyectos. Las actuaciones del programa se enmarcan en el Programa de Impulso a la Industria de la Ciberseguridad Nacional del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por los Fondos Next Generation EU. INCIBE, entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, es la entidad de referencia para el desarrollo de la ciberseguridad y la confianza digital de ciudadanos y empresas en España, además de motor de innovación, talento e I+D+i.