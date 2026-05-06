El aula didáctica y el espacio escénico de Cástulo encaran su fase decisiva de obras

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala, ha realizado este miércoles una visita institucional al yacimiento íbero-romano de Cástulo, en Linares, para supervisar el estado de ejecución de las obras que se desarrollan actualmente en este enclave arqueológico. Durante el recorrido, Ayala ha estado acompañado por el director del yacimiento, Marcelo Castro, y por responsables de la empresa adjudicataria, quienes han detallado los pormenores técnicos de la intervención.
Las actuaciones actuales se concentran en puntos estratégicos para la divulgación y el uso cultural del yacimiento, específicamente en el aula didáctica y el espacio escénico ubicados en la zona de la casa de Los Guardas y Las Eras. Estas infraestructuras están diseñadas para potenciar la capacidad de Cástulo como centro de interpretación y escenario de actividades culturales, mejorando la integración de los restos arqueológicos con los servicios destinados al visitante.
Esta visita técnica permite constatar el avance de un proyecto que busca consolidar a Cástulo como uno de los referentes patrimoniales más importantes de la provincia de Jaén. La supervisión de estas obras refuerza la apuesta por la conservación y puesta en valor del legado íbero-romano, asegurando que las nuevas instalaciones cumplan con los estándares necesarios para su próxima apertura y uso efectivo por parte de la ciudadanía y los turistas.