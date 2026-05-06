200 alumnos de centros educativos de Jaén reciben el carnet de ciberexpertos de seguridad en las redes

El delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, ha asistido a la entrega de los carnets de ciberexpertos a los 200 alumnos y alumnas de cuatro centros educativos de la capital jiennense que han completado el programa formativo desarrollado por la Policía Nacional en materia de ciberseguridad. Un acto al que también ha asistido la Comisaria Jefa Provincial de la Policía Nacional en Jaén, Layla Dris.
Esta entrega de carnets se realiza como última actividad del programa Ciberexperto impartido por la Policía Nacional, una iniciativa que tiene como objetivo principal concienciar a los menores acerca del uso seguro de Internet y las redes socailes. Así, los alumnos y alumnas del Colegio Divino Maestro, CEIP Cándido Nogales, Colegio Veracruz y Colegio Sagrado Corazón de Jesús se han formado durante varias sesiones, en temas como ciberacoso, grooming, sexting, suplantación de identidad, comunidades peligrosas, acceso a contenidos inapropiados, gestión de privacidad e identidad digital, netiqueta (normas de conducta socialmente aceptables en Internet) y mediación parental. En la provincia de Jaén han sido más de 520 alumnos y alumnas de 6º de educación primaria, de 13 centros educativos, los que han llevado a cabo la formación en este programa.
Los objetivos que se pretende alcanzar son la realización de actividades dirigidas al uso seguro de internet, especialmente en las redes sociales, sensibilizando y formando con el fin de minimizar los riesgos que los menores pueden encontrarse en el uso cotidiano de la TIC’s, acercándoles, al igual que a su entorno educativo y familiar, al uso de herramientas que faciliten una navegación más segura, capacitándoles en el uso seguro de las redes sociales y concienciándoles de la importancia de una buena gestión de la privacidad online y off-line.
Para cumplir estos objetivos, este cuerpo de seguridad, a través de diferentes actividades de formación, campañas de sensibilización y difusión y la web www.ciberexperto.org, aporta una visión más segura del uso responsable de internet, además de visualizar de manera real los riesgos y problemas que se pueden encontrar en la red e incluso facilitar las denuncias sobre situaciones de riesgo en las que pueden encontrarse los niños y niñas.
200 alumnos de centros educativos de Jaén reciben el carnet de ciberexpertos de seguridad en las redes
El delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, ha asistido a la entrega de los carnets de ciberexpertos a los 200 alumnos y alumnas de cuatro centros educativos de la capital jiennense que han completado el programa formativo desarrollado por la Policía Nacional en materia de ciberseguridad. Un acto al que también ha asistido la Comisaria Jefa Provincial de la Policía Nacional en Jaén, Layla Dris.