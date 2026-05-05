Aouita desafía al tiempo en Valencia: bronce internacional tras tres años de calvario por lesiones

El atletismo paralímpico internacional ha sido testigo este fin de semana del regreso de una de sus figuras más emblemáticas y resilientes. El atleta linarense José Antonio González «Aouita» ha vuelto a la alta competición en el Meeting Internacional Paralímpico de Valencia, celebrado en Torrent, tras un paréntesis de más de tres años marcado por el azote de las lesiones. La cita, integrada en el prestigioso calendario de World ParaAthletics y organizada por la Federación Valenciana de Deportes Adaptados, reunió a 120 atletas de países como Portugal, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Bulgaria y Marruecos.
La participación de Aouita estuvo marcada por la épica y el sacrificio físico. En la prueba de 400 metros, el linarense logró la tercera posición en la serie open y el primer puesto en su clase funcional T44 física absoluta, a pesar de sufrir un pequeño desgarro muscular durante el calentamiento que le impidió rendir al máximo de sus capacidades. Sin apenas tiempo para la recuperación, tan solo 20 minutos después, tomó la salida en los 1500 metros, donde consiguió una meritoria medalla de bronce tras realizar una carrera en progresión constante.
A sus 54 años, Aouita fue señalado por el prestigioso locutor Álex Parreño como el atleta más longevo del circuito paralímpico actual, compitiendo de igual a igual con deportistas notablemente más jóvenes. Esta hazaña coincide con el 40 aniversario de su carrera deportiva, cuatro décadas en las que ha representado con orgullo a su ciudad, Linares, y a su club, el Atletismo Paralímpico Javi Conde.
La expedición jiennense también celebró el éxito de Ángel Marín, atleta de la clase T46 natural de Barcelona pero afincado en Baeza, quien firmó una actuación soberbia en los 800 metros alzándose con la victoria. El meeting contó además con figuras de la talla de la medallista mundial Judith Tortosa (T72), el laureado Iván Cano (T12) y la reconocida Desirée Vila (T63), elevando el nivel de una competición donde el espíritu de superación de Aouita volvió a brillar con luz propia.