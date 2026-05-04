Linares huele a Romería: Adeli de Haro y María Teresa Carmona emocionan con sus pregones

Linares ha vivido un intenso fin de semana de fervor y tradiciones romeras con la celebración de los actos centrales de dos de sus cofradías más queridas. Las hermandades de Nuestra Señora del Rocío y de la Santísima Virgen de la Cabeza han protagonizado sus respectivos pregones y presentaciones de carteles, marcando el inicio de la cuenta atrás para las romerías de este 2026.
La jornada dedicada a la Blanca Paloma estuvo marcada por el Pregón Rociero, que este año ha corrido a cargo de Adeli de Haro, cuyas palabras emocionaron a los asistentes en un acto donde también se desveló el cartel de la Romería 2026, una obra firmada por el artista David López Palomares. Por su parte, la cofradía de «La Morenita» celebró su XXX Pregón Romero y Mariano, una cita especial al alcanzar sus tres décadas de historia, que contó con el discurso de María Teresa Carmona y la presentación oficial del cartel anunciador, realizado por Juan López Jiménez.
Ambas celebraciones contaron con un sólido respaldo institucional encabezado por la alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, quien junto a otros representantes de la corporación municipal acompañó a las hermandades en estos momentos clave para la vida social y religiosa de la ciudad. Con estos actos, Linares reafirma su identidad mariana y se prepara para vivir con intensidad las próximas jornadas de convivencia y fe que definen el espíritu romero de la provincia.