Linares contra el fuego: el Ayuntamiento ordena el desbroce masivo de solares antes de junio

El Ayuntamiento de Linares ha dictado un Bando Municipal de urgencia ante el riesgo excepcional de incendios forestales y urbanos previsto para este verano. Según los informes técnicos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, la elevada pluviometría registrada durante el presente ciclo hidrológico ha provocado un crecimiento denso e inusual de vegetación espontánea en terrenos sin edificar. Con el aumento de las temperaturas, esta maleza se convierte en un combustible altamente inflamable que eleva exponencialmente el riesgo de igniciones accidentales o provocadas, así como la rapidez en la propagación del fuego hacia viviendas y naves industriales.
Ante esta situación, la Alcaldía ha establecido la obligatoriedad de que todos los propietarios de terrenos, tanto urbanos como rústicos, realicen las labores de desbroce y limpieza antes del próximo 1 de junio de 2026. Los Servicios de Bomberos han identificado como áreas de especial vulnerabilidad los solares urbanos, los polígonos industriales y las zonas de interfaz urbano-forestal. El cumplimiento de este bando no solo busca prevenir incendios, sino también garantizar condiciones de salubridad frente a la proliferación de roedores e insectos susceptibles de causar infecciones.
El nuevo marco normativo establece distancias mínimas de seguridad muy estrictas: en solares colindantes con edificaciones se debe mantener una franja de limpieza de al menos 15 metros, mientras que en los límites con vías públicas y acerados la franja de seguridad será de 5 metros. Asimismo, queda terminantemente prohibido el apilamiento de la vegetación desbrozada dentro de las propias parcelas, así como la quema de restos de poda, basuras, plásticos o leñas muertas. El Ayuntamiento recuerda que los propietarios tienen el deber legal de mantener sus fincas en condiciones óptimas de seguridad y ornato público durante todo el periodo de alto riesgo, que se extiende de junio a octubre.