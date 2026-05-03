OPINIÓN | Creación y evolución (Juan Parrilla)

Es difícil llegar a conocer a maestros como Tony de Mello, un sacerdote hindú que murió en EEUU en 1.956 y que a muchos nos ha impregnado de sus pensamientos y acciones, como también nos impregnó Mohandas Karamanchad Ghandi, luchador eterno por la paz y la independencia de su India natal, colonizada y secuestrada por el imperio inglés.
De Mello y Ghandi fueron místicos adelantados a su tiempo, como lo fuese el evolucionista Theilard de Chardin, también jesuita, sancionado por el Vaticano, a tenor de sus creencias y estudios por casar ciencia y religión (Véase entre sus libros “El Fenómeno Humano”). Otros teólogos, cuyo nombre puede sonarnos y en la misma línea son: Ignacio Ellacuría, asesinado por paramilitares en la Universidad Central Americana, junto a siete sacerdotes más y dos empleadas domésticas. Aunque por la cercanía personal, ya que nos tratamos como “ Hermanos” es el también jesuita, Leandro Sequeiros San Román, que además es teólogo, geólogo, paleontólogo….
La historia no juzga, sólo registra, porque no distingue entre quien aprieta el gatillo y quien compra la munición. Todos ellos son y han sido personas de una gran Fe.
El dudar es esencial para la Fe (y no escribo exclusivamente en terminología religiosa, aunque también) porque el único enemigo de la Fe es el miedo, no la duda, pues si no dudamos, no cuestionaremos nuestro vivir ni fortaleceremos nuestra Fe, cayendo fácilmente en el fanatismo.
El fanático es el que no sabe y no es capaz de cuestionarse las cosas, y si alguien las cuestiona en su presencia, se horroriza, porque teme que le hagan dudar, teme perder su “seguridad”. No olvidemos que ahora es cuando hemos de buscar la Verdad por nosotros mismos, porque después ya no tendremos tiempo, ya que ese tiempo nuestro habrá acabado.
Una persona que camina hacia la Verdad y la busca con ahínco, lo primero que se cuestionará es: ¿Seré yo el equivocado? Si cuando cuestionan tus creencias, y sin más te molestas, mala señal. ¿Por qué no escuchamos y luego cuestionamos?
Esto es la Fe, que no es inamovible y que hemos de renovarla continuamente para que esté viva. Nunca podemos estar seguros de hacia dónde esa Fe nos va a llevar, porque es la que nos impulsa desde el presente al futuro.
Pero el presente es la Vida y por eso hay que vivir despierto, para no perdernos nada de ella, porque viviendo el presente no morimos. Y existen muchas formas de morir, muchas formas de vivir sin estar aquí, sin sentirse vivo.
Si no nos agarramos a ningún concepto, a ninguna ideología, nos será más fácil descubrir dónde están la verdad y la realidad. Pero hay quien no está dispuesto a hacerlo.
¡Convence al capitalista de que ése no es el camino! ¡O al político, que cuestione su ideología! Están demasiado apegados a sus “razones materiales”. Realidades, realidades… por eso los místicos aseguran que es imposible expresar la realidad de Dios, del mundo, del universo…
De la misma manera, la Biblia nos señala solamente el camino, como ocurre con las Escrituras
musulmanas, budistas, etc. Por ello, con todas las Escrituras, se han cometido abusos de interpretación al querer aplicarlas literalmente. Es lo que ocurrió en los siglos pasados, por tomarlas al pie de la letra, con la quema de herejes y otras barbaridades.
Todos los fanáticos, querían destacar a su Dios y hacerlo el único. También los católicos con las Santas Cruzadas y otros comportamientos y actitudes. Sobre todo la Jerarquía Eclesiástica.
Cuando Colón descubrió América, poquísimos misioneros comprendieron la riqueza de la cultura indígena, de sus conocimientos, de su filosofía y sus creencias.
Quizá uno de los pocos, fuese Fray Bartolomé de las Casas. España y sus descubridores no podían, no querían, reconocer otra cultura y otra Fe diferentes, porque ellos se sentían los salvadores. Estaban apoyados por la creencia de toda una Iglesia cuyo Papa (creo que en primera instancia fue Inocencio VIII y posteriormente Alejandro Vl) se tomaron toda la potestad del mundo para repartir aquellas tierras entre españoles y portugueses, y convertirlas al cristianismo (Vean la película “La Misión” que no tiene desperdicio).
Otro tanto ocurrió con Galileo, ante obispos y cardenales, en el juicio sumarísimo que le hicieron. El sabio, sólo pedía que mirasen por el telescopio…y se negaron; porque mirar, para ellos, era dudar de la Palabra de Dios, ya que interpretaban la Biblia, como que era el Sol el que daba vueltas alrededor de la Tierra, y dudarlo suponía herejía. Insistió: Biblia y telescopio. Galileo tuvo por narices, para evitar su condena a muerte por la Inquisición, que retractarse de sus afirmaciones. Pero cuando lo dejaron libre, dijo al tribunal: “Eppur si muove”. (Pero la Tierra es la que se mueve alrededor del Sol y no al contrario).
En ese camino van las “Tendencias de las religiones” y los diálogos Ciencia y Religión. No es incompatible el “Creacionismo” con el “Evolucionismo”. En ese sentido, se dice que Dios creó la materia y la puso a trabajar.
Hoy se habla del descubrimiento del “Bosón de Higgs”,llamado en los círculos científicos “La partícula de Dios” esto es, la partícula más pequeña que existe.
También se habla en estos círculos científicos de “La conciencia del universo”. Hoy la ciencia dice que el hombre, es el universo, que toma conciencia de sí mismo.