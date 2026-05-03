Linares desvela el alma de ‘REGINA’: un viaje humano y contemporáneo a la vida de la Virgen María

El espacio creativo La Galería, punto de encuentro ineludible para el arte en Linares, ha acogido la presentación oficial del cartel de REGINA, una obra escénica que propone un acercamiento profundo y contemporáneo a la figura de la Virgen María. La obra, que ha contado con el talento de la artista Mamen Vilches (Serendipia) para la creación de su imagen gráfica, busca explorar la dimensión más humana de María, presentándola como una mujer resiliente y fuerte ante la adversidad. Bajo la dirección de Juanma Moya Morales, este proyecto se articula como una mirada personal y respetuosa que trasciende lo puramente espiritual para conectar con la sensibilidad actual de todos los públicos.
Uno de los pilares fundamentales de REGINA es su firme vocación social. El proyecto nace con un marcado carácter solidario, ya que toda la recaudación obtenida se destinará a apoyar la labor de las asociaciones Corazones Rosas y Piel de Mariposa. De este modo, la experiencia escénica se convierte en una herramienta de compromiso tangible con el bienestar de la comunidad, reforzando los valores de entrega y empatía que la propia obra narra sobre el escenario.
Como complemento a la representación teatral, el proyecto ha diseñado una ambiciosa exposición fotográfica que integrará el patrimonio de Linares en la narrativa de la obra. Las imágenes, protagonizadas por el propio elenco del espectáculo, han sido capturadas en enclaves emblemáticos de la ciudad, convirtiendo el entorno urbano en un escenario vivo. Esta iniciativa no solo busca anticipar el universo visual de la obra a la ciudadanía, sino también poner en valor la riqueza arquitectónica y cultural de Linares, promoviendo el turismo y la identidad local a través de una propuesta artística multidisciplinar que fusiona teatro, fotografía y patrimonio.