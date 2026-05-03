Golpe a la venta ilegal de animales en el mercadillo: la Policía Local rescata pollos y patos

La Policía Local de Linares llevó a cabo este viernes, 1 de mayo, una relevante intervención en el marco del dispositivo especial desplegado con motivo del mercadillo extraordinario celebrado en la ciudad. Durante la jornada, los agentes actuaron ante la detección de una presunta venta ilegal de crías de aves —específicamente pollos y patos—, una actividad que se encuentra expresamente prohibida por la normativa vigente en materia de comercio y bienestar animal.
La operación se inició tras la recepción de diversos avisos ciudadanos que alertaban sobre la presencia de vendedores furtivos entre los puestos. Según fuentes policiales, los presuntos responsables intentaron eludir la acción de los agentes en varias ocasiones, aprovechando la gran afluencia de asistentes registrada durante la festividad para camuflarse entre la multitud. Sin embargo, la persistencia de los efectivos y la continua colaboración de los asistentes permitieron estrechar el cerco sobre los implicados.
A pesar de que los sospechosos negaron inicialmente cualquier vinculación con los hechos, una inspección minuciosa permitió localizar a los animales ocultos en el interior de una furgoneta. Las aves se encontraban en condiciones higiénico-sanitarias inadecuadas y carecían de las garantías mínimas para su bienestar físico. Ante la evidencia de los hechos, la Policía Local procedió a la incautación inmediata de los ejemplares, que han sido trasladados a las dependencias de los servicios municipales competentes para recibir la atención necesaria y asegurar su estado de salud.
Finalmente, las autoridades han confirmado la incoación del correspondiente expediente administrativo sancionador contra los implicados en este comercio ilícito. La Policía Local de Linares ha querido hacer público su agradecimiento a la ciudadanía, subrayando que su participación activa es un pilar fundamental para detectar y erradicar conductas que atentan contra la normativa municipal y el respeto a los animales.