La Santa Cena se corona en las Cruces de Mayo: vencedora absoluta del concurso 2026 en Linares

Linares ha vuelto a engalanarse para celebrar una de sus tradiciones más arraigadas y visuales: el concurso de las Cruces de Mayo. En su edición de 2026, la Hermandad de la Santa Cena se ha alzado con el primer premio, consolidando su maestría en la elaboración de estos altares efímeros que combinan fe, arte y tradición floral. El jurado ha otorgado el segundo puesto a la Hermandad de la Oración en el Huerto, mientras que la Travesía de la Encina ha completado el podio general con la obtención del tercer galardón.
La calidad de los montajes de este año ha propiciado que los reconocimientos se extiendan a otros colectivos destacados. Así, la Hermandad de los Estudiantes ha recibido un accésit por su trabajo, mientras que en la categoría de barrios, la Colonia del Sol se ha hecho acreedora del premio especial, subrayando la implicación vecinal en la conservación de esta festividad.
El concurso también ha puesto el foco en el relevo generacional a través de las categorías infantiles, donde la creatividad de los más jóvenes ha vuelto a sorprender. En este apartado, la Travesía de la Encina ha logrado el primer premio, seguida de la Colonia del Sol en segunda posición y la Hermandad del Nazareno, que ha obtenido el tercer puesto infantil. Estas celebraciones, que llenan de color y convivencia los rincones de Linares, confirman un año más el vigor de una tradición que sabe adaptarse al paso del tiempo sin perder su esencia popular y cofrade.