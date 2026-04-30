Sombra y alivio para el comercio: avanzan los trabajos de entoldado en el corazón de Linares

Los trabajos para la instalación del nuevo entoldado en el Pasaje del Comercio han continuado durante la mañana de hoy, marcando un hito en la adecuación de esta vía céntrica y estratégica de la ciudad. Esta actuación responde a una reivindicación que venía de largo por parte de comerciantes y ciudadanos, y tiene como propósito fundamental mitigar los efectos de las altas temperaturas ante la inminente llegada del verano. Con el sol alcanzando una posición cada vez más vertical, la estructura busca atenuar, dentro de lo posible, el calor en una de las arterias comerciales con mayor tránsito de la ciudad.
Esta intervención en el Pasaje del Comercio no es un hecho aislado dentro de la planificación urbana reciente, ya que en las últimas semanas también se ha completado la colocación del entoldado en las inmediaciones de la calle Nueva. Ambas actuaciones forman parte de una estrategia para proteger los espacios públicos de mayor actividad económica y social, facilitando la movilidad peatonal durante las horas centrales del día en los meses más calurosos.
Más allá de la mejora estética o comercial, esta iniciativa adquiere una relevancia vital en una ciudad como Linares. Ubicada en el corazón de Andalucía, la localidad se enfrenta cada año a veranos que se tornan más insoportables y extremos, con olas de calor que desafían la vida cotidiana. En un contexto de crisis climática donde las temperaturas máximas baten récords de forma recurrente, la creación de corredores de sombra ya no es una opción estética, sino una necesidad de salud pública y de supervivencia económica para el comercio local. Lograr que las calles sean transitables durante el estío es, en definitiva, el único camino para garantizar que el centro de la ciudad siga siendo un espacio vivo frente a la dureza del clima andaluz.