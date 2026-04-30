La delegada territorial de Inclusión Social recorre 13 CPA para reconocer el trabajo de los mayores
La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ángela Hidalgo, ha recorrido Centros de Participación Activa de la provincia con motivo de la celebración de las Cruces de Mayo, para conocer de primera mano el trabajo de los usuarios y usuarias, quienes han elaborado distintos altares y composiciones vinculadas a esta tradición. La actividad se ha desarrollado en trece centros repartidos por el territorio, desde la Sierra Sur hasta la Comarca Norte, incluyendo municipios como Úbeda, Linares, Bailén, Martos o la capital.
Las cruces han sido confeccionadas con técnicas y materiales diversos. En algunos centros se han utilizado flores de ganchillo elaboradas en talleres, como en Valdepeñas de Jaén, Alcaudete, Alcalá la Real, Bailén, Jódar u Orcera. En otros casos se han empleado materiales reciclados, como papel de periódico en Linares o papel de seda en Villacarrillo. También se han desarrollado propuestas singulares, como la cruz realizada con panes en Úbeda.
Estas iniciativas son el resultado del trabajo colaborativo de los usuarios y usuarias de los centros, quienes han dedicado tiempo a la preparación de los elementos decorativos y a la organización de las actividades asociadas a esta celebración.
Los CPA que han participado en la iniciativa son Alcalá la Real, Alcaudete, Bailén, Jaén I Catedral, Jaén II Maristas, Jódar, Linares, Martos, Orcera, Santisteban del Puerto, Úbeda, Valdepeñas de Jaén y Villacarrillo
Los Centros de Participación Activa de Linares celebra las Cruces de Mayo
La delegada territorial de Inclusión Social recorre 13 CPA para reconocer el trabajo de los mayores