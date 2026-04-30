Guerra abierta por la UJA: el PSOE de Linares acusa al PP de dar la espalda al Campus

La defensa de la Universidad de Jaén (UJA) ha trascendido los despachos para convertirse en un clamor social que este miércoles recorrió las calles de la capital jiennense. El PSOE de Linares participó activamente en esta movilización multitudinaria, que congregó a la comunidad educativa, colectivos sociales y estudiantes de toda la provincia bajo una premisa innegociable: la exigencia de una financiación justa y suficiente que garantice la supervivencia de la universidad pública. Para la representación socialista linarense, este respaldo no es un gesto meramente simbólico, sino una acción crítica para salvaguardar el Campus Científico-Tecnológico de Linares, una infraestructura que consideran el epicentro del desarrollo económico y formativo de la ciudad.
Durante el transcurso de la concentración, el secretario general del PSOE de Linares, Javier Perales, subrayó que la existencia del campus linarense es el resultado de una apuesta estratégica de largo recorrido. Perales recordó que estas instalaciones fueron impulsadas por gobiernos socialistas con una inversión superior a los 52 millones de euros, concebida para dotar a Linares de oportunidades reales y diversificar su tejido productivo. El líder socialista insistió en que defender la UJA es, por extensión, defender la propia ciudad de Linares, puesto que la institución académica actúa como un imán para el talento y un freno indispensable contra la pérdida de población joven que tanto castiga a la provincia.
Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de crítica política directa. Perales lamentó profundamente la ausencia de representantes del equipo de gobierno municipal del Partido Popular en la concentración, calificando de incomprensible que el ejecutivo local no acudiera a respaldar una infraestructura de tal magnitud para los intereses linarenses. Desde el PSOE se insiste en que la protección de la universidad pública debe situarse por encima de cualquier disciplina partidista, especialmente en un momento en el que la falta de recursos amenaza la capacidad investigadora y docente de la institución. La movilización concluyó con una reafirmación del compromiso socialista con un modelo de educación superior que apueste por la innovación y el progreso como únicas vías para asegurar el futuro de la ciudadanía.