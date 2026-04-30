Golpe al narcotráfico en la A-4: la Guardia Civil incauta 820 kilos de hachís

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La Guardia Civil, en un comunicado emitido hoy 30 de abril de 2026, ha informado sobre la interceptación de un vehículo que transportaba un cargamento masivo de sustancias estupefacientes en la autovía A-4. Agentes pertenecientes al Subsector de Tráfico de Jaén, mientras realizaban un dispositivo preventivo de seguridad vial, detectaron un furgón que levantó sospechas inmediatas debido al comportamiento mostrado por su conductor.

Tras proceder a la detención del vehículo, los agentes identificaron al único ocupante, un hombre de aproximadamente 30 años de edad, quien exhibió una actitud de extremo nerviosismo ante las preguntas de los efectivos. Ante la sospecha de que la furgoneta —que resultó ser de alquiler— pudiera ocultar objetos o sustancias ilícitas, se realizó una inspección superficial del habitáculo. Durante este registro, los Guardias Civiles localizaron un total de 21 fardos de gran tamaño, similares a los utilizados habitualmente en el narcotráfico.

Tras la apertura de uno de los paquetes, los agentes confirmaron que el cargamento consistía en hachís, arrojando un peso total de 820 kilogramos. Como consecuencia inmediata de la intervención, se procedió a la detención del conductor, la aprehensión de la droga y la intervención del vehículo. El detenido ha sido trasladado a dependencias oficiales para la instrucción de las diligencias pertinentes antes de su puesta a disposición de la Autoridad Judicial.

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